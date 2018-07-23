港股微跌15點 騰訊一度失守370港元

港股7月23日表現平淡，恒生指數收市報28240點，微升15點或0.06%；成交金額只錄得840億港元。國企指數收市報10740點，升57點或0.54%。

重磅股騰訊(00700-HK)弱勢持續，於早上11:02更曾一度跌破370港元關口，低見369.2港元，曾有逾千個買盤築起血肉長城護盤，被一度攻陷。收市報371港元，跌5.6港元或1.5%。

金融股普遍造好，近期出台的資管新規較預期為寬鬆，市場對金融股風險偏好有所收復。建設銀行(00939-HK)收市報6.92港元，升0.06港元或0.9%；工商銀行(01398-HK)收市報5.63港元，升0.07港元或1.3%；招商銀行(03968-HK)收市報29.35港元，升0.55港元或1.9%；農業銀行收市報3.7港元，升0.08港元或2.2%。

中國平安(02318-HK)表現平穩，收市71.6港元，微升0.05港元或0.07%。小米集團-W(01810-HK)持續下跌，收市報19.02港元，跌0.86港元或4.3%。舜宇光學科技(02382-HK)持續下滑，收市報132.7港元，跌3.3港元或2.4%。

融創中國(01918-HK)預期2018年中期純利大幅增長逾2倍，刺激股價造好，收市報25.1港元，升0.9港元或3.7%。

受內地長生生物(02680-SZ)狂太病疫苗造假事件拖累，藥股板塊普遍下挫。石藥集團(01093-HK)收市報21.45港元，跌0.85港元或3.8%。中國生物製藥(01177-HK)收市報11.38港元，跌0.28港元或2.4%。

安徽海螺水泥(00914-HK)7月9日曾發佈盈利預喜，指2018年中期業績，由於主要產品銷售價格顯著上揚，股東應佔利潤增幅達80至100%。海螺水泥收市報45.3港元，升1.55港元或3.5%。

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