人社部：3716.5億元養老保險基金已到賬併開始投資

7月23日，人社部新聞發言人盧愛紅在發佈會上表示，到6月底，全國已經有14個省(區、市)與社會保險基金理事會簽署了委託投資合同，這14個省份是：北京、山西、上海、江蘇、浙江、安徽、河南、湖北、廣西、重慶、雲南、西藏、陝西、甘肅。目前，合同的總金額是5850億元，其中3716.5億元資金已經到賬併開始投資，其他資金將按合同約定分年分批到位。從投資運營情況看，2017年投資收益率是5.23%，此外，上海還準備追加委託投資300億元，四川準備委託投資1000億元，正在與全國社保基金理事會商洽簽署投資合同。

盧愛紅表示，下一步，將準備做三方面的工作：一是會同財政部印發加快推進城鄉居民養老保險基金委託投資的文件，向城鄉居民基本養老保險基金領域擴展，推動各地有序啓動城鄉居民養老保險基金委託投資工作。二是根據企業職工基本養老保險基金收支餘情況，加強分類指導，繼續督促有條件的省份開展委託投資工作。三是加強風險控製管理，防範金融風險對養老保險基金投資運營帶來的影響，督促管理機構穩慎投資，努力取得長期穩定的投資收益。

來源：證券時報APP

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