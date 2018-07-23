• 新時代商業具有三大全新特徵：第一社交思維，充分利用社群強化商業體驗和服務；第二數據驅動，所有業務都是建立在數據基礎上，由數據驅動業務；第三智能應用，採用智能軟件和機器係統，實現商業的全面智能。

• 利潤至上還是價值至上是兩種企業經營方式，傳統企業以利潤為中心，往往產生短期行為，如少提技術開發費，節省客戶服務費用等，削弱了競爭能力。新興企業以價值為中心，著眼於長期發展，緻力於為客戶創造價值，利潤僅是創造價值的最終結果。

• 當今，自由職業者越來越多，二零零幾年中國的自由職業者達到30%，到2020年估計要達到50%，這可能要成為發展規律。其原因有兩方面：一方面新生代的成長，新生代追求自主獨立和創造性工作，一方面互聯網的興起，促使個人快速崛起。

• 未來企業最重要的功能是賦能，以科層製為組織特徵，以管理控製為核心職能的企業將是嚴重的挑戰。賦能型組織主要是賦予員工的能力和能量，特别是權力、責任和利益，儘力提供高效創造力的環境和資源。

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