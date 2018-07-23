平安好醫生(01833-HK)收購眾益康 進軍B2B醫藥電商領域

7月23日，21世紀經濟報道記者從接近平安好醫生(01833-HK)相關人士處獲悉，平安好醫生近期已經獲得了《藥品經營許可證》(批發)，具備了在線上和線下開展B2B業務和藥品批發業務的能力，或將進入B2B醫藥電商領域，加快在產業鏈的佈局，將醫藥批發、醫藥供應鏈、健康商城、合作藥店、互聯網醫院、合作醫院、線上問診+家庭醫生以及消費型醫療的能力進行整合。

據悉，眾益康是經江蘇省食品藥品監督管理局批準，於2006年12月正式成立的一家醫藥批發企業，且取得了GSP認證，擁有符合GSP規定的現代化物流倉庫、現代物流管理係統和庫存管理藥品質量控製係統，可提供商品驗收、入庫、存儲、養護、出庫等服務。

公開資料顯示，平安好醫生此前分别在2014年和2016年獲得了《互聯網藥品交易服務資格證書》的A證和C證，具備了第三方醫藥互聯網平台服務能力和醫藥零售能力。在取得B2B業務資格後，可以直接向藥品生產企業採購藥品，從而形成B2B2C的模式，降低其健康商城業務的採購成本。

與此同時，平安好醫生還將進一步向藥品市場發力。商務部發佈《2017年藥品流通行業運行統計分析報告》顯示，2017年我國藥品流通規模達20016億元，扣除不可比因素同比去年增長8.4%。截至2017年末，全國共有藥品批發企業13146家，同比去年增加171家。從市場佔有率來看，國藥、華潤等4家全國龍頭企業佔37.6%，30家區域龍頭企業佔24.5%。可見2017年藥品批發企業數增加，銷售增長有所放緩，集中度略有下降。

平安好醫生董事長兼CEO王濤此前透露，平安好醫生已經與超過10000家線下藥店開展了合作，在全國幾十個城市推出了“一小時送藥”服務。這個數字比此前招股書披露的7500家又有了大幅的增長。

在行業人士看來，隻有將醫藥電商納入互聯網醫療體係中，醫藥電商才可能快速發展。處方外流將帶動醫藥相關的信息流、服務流、資金流、物流的重構，但是目前處方流轉平台有政府主導，也有第三方構建，併沒有完全打通。未來一段時間内，醫藥電商O2O模式將成為主要電商模式。

來源：21世紀經濟報道

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