熱門股—宏碁強攻電競外資大買 股價站上所有均線

宏碁 (2353-TW) 電競產品在泛美、泛亞地區分別有 5 個國家站上出貨市占第一，受惠電競產品挹注，第 2 季營收 584.65 億元，季增 6.68%、年增 9%，寫下近 3 年來最優異表現，外資本週買超逾 2 萬張，激勵股價收在 25.35 元，站上所有均線。

宏碁 6 月受惠電競產品翻倍成長，營收為 234.79 億元，月增 25.29%，年增 10.59%，第 2 季營收 584.65 億元，季增 6.68%，年增 9%，寫近 3 年來同期最佳表現，今年上半年為 1132.69 億元，年增 3.29%。

宏碁指出，今年上半年受惠電競產品營收翻倍，Chromebook 年增率雙位數，挹注營收表現，第 2 季受惠泛亞、泛美兩大地區營收表現穩健，同樣也有雙位數成長，特別是美國地區，年增近 2 成，表現亮眼。

宏碁旗下電競筆電 5 月在泛美地區 5 個地區攻占上出貨市占第一，包括美國、巴西、智利、哥倫比亞及秘魯等五國，泛亞地區上半年則由泰國、印度、新加坡、香港及澳洲等地，出貨市占已衝上第一，上半年營收年增 2.5 倍已高於預期，隨著未來二至三個季將陸續取得菲律賓、馬來西亞及越南三個國家市占第一，對未來電競產品貢獻樂觀。

外資同步看好宏碁後市，本週買超張數超過 2 萬張，另外 6 月包括董事長陳俊聖透過旗下木真公司增持 380 張股票，累計內部人增持股 6 月增加持股超過千張。

宏碁本週股價收在 25.35 元，週漲幅 4.11%，自填息後股價順利站上近月新高。