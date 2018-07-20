穩懋第二季EPS 2.16元 第三季旺季報憂、估營收下滑一成

穩懋 (3105) 公布第二季合併稅後淨利為 9.05 億元，較前一季增加 24%， EPS 為 2.16 元，累計上半年 EPS 為 3.9 元。展望第三季，穩懋表示，部分客戶進入庫存調整期，需求不如往年同期強勁，第三季營收可能較上季下滑一成左右，預期第三季毛利率約為 low thirties 的水準。第二季合併營收為 45.67 億元，較前季增加 2%，較去年同期增加 20%；受到產品組合的影響，低於公司的預估，較前一季下滑 1.7 個百分點。營業營業淨利為 9.46 億元，較前季減少 9%，較去年同期減少 5%。稅後淨利 9.05 億元，較前季增加 24%，較去年同期增加 24%；每股盈為 2.16 元，較前季 1.74 元下滑。



上半年營收 90 億元，較去年同期成長 27%，EPS 為 3.9 元。穩懋表示，若排除 3D 感測的相關營收，上半年來自於智慧型手機微波通訊業務實質年成長仍有兩位數的水準。



穩懋表示，穩懋身處在與智慧型手機高度聯結的供應鏈當中，而智慧型手機產業又是一個變化快速的產業，儘管每年的季節性波動都不盡相同，不過，穩懋已在手機功率放大器及 3D 感測元件晶圓代工具領先地位，我們持續對 3D 感測光電元件及未來 5G 行動通訊的長期發展持續深具信心。

