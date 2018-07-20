筆電+挖礦需求弱 外銷訂單連21正成長止步

經濟部今 (20) 日公布 6 月外銷訂單金額為 403.1 億 美元，月減 1.9%、年減 0.1%，排除春節等季節性因素，6 月外銷訂單終止連續 21 個月年增正成長，意外翻黑。經濟部指出，資通訊產品中的筆電面臨新舊產品觀望期，以及挖礦需求減弱，導致晶圓訂單減少，是 6 月外銷訂單呈現年增率負成長主因，但大致來說仍呈現持平，對下半年消費旺季展望不悲觀。

6 月外銷訂單年增率出現負成長，經濟部分析，資通訊產品中的筆電因為去年同月接單暢旺，比較基期高，年減最為明顯，電子產品則因為虛擬貨幣挖礦需求轉弱，導致晶圓的訂單呈現減幅，是 6 月出現負成長的主因。

經濟部認為，6 月外銷訂單年增率雖然意外減少 0.1%，訂單差額約 4000 萬美元的訂單，其實仍接近持平，對於未來展望並不悲觀，加上全球經濟持續成長，沒有出現急轉直下的情況。

經濟部預估， 7 月外銷訂單表現可能還是會保持持平，由於下半年迎來接單旺季，8 月起可望逐漸回到年增率正成長的表現，不過美中貿易戰加徵關稅，相關清單到 8 月才會明朗，是否對台灣產業造成實際影響，目前很難評估。

經濟部指出，智慧手機新品上市，媒體報載 9 月將會有 3 款新品，將適應各種不同的消費階層，預期今年行動裝置將持續成長，筆電產品雖然 6 月面臨新舊產品觀望期，但下個月開始將逐漸增加訂單。

經濟部今天公布 6 月外銷訂單統計為 403.1 億 美元，月減 1.9%、年減 0.1%，繼連續 21 個月年增正成長後，本月意外翻黑，累計第 2 季外銷訂單為 1205.4 億美元，季增 2.2%、年增 6.9%，寫下連續 8 季正成長，上半年為 2384.4 億美元，年增 6.6%，寫下歷年同期新高。

6 月外銷訂單中，資通訊產品金額為 106 億美元，月增 0.4%、年減 7.6%，電子產品 103.7 億美元，月減 2.1%、年減 0.2%，兩大類產品占 6 月外銷訂單金額逾半。