廣東省上半年GDP 4.63萬億 同比增長7.1%

廣東省統計局發佈數據顯示，初步測算併經國家統計局核定，上半年，廣東實現地區生產總值4.63萬億元，同比增長7.1%，增幅比一季度提高0.1個百分點;其中：第一、第二、第三產業增加值分别增長4.0%、6.0%和8.2%。

與同期全國平均水平相比，上半年，廣東地區生產總值同比增速比全國高0.3個百分點，增幅優勢比一季度擴大0.1個百分點。固定資產投資和地方一般公共預算收入增速分别高4.1個和2.3個百分點。

實體經濟平穩，服務業發展質量較高。上半年，規模以上工業企業實現增加值同比增長6.2%;其中民營工業增加值增長8.8%。支柱產業強有力支撐了整體工業發展，電子信息業、電氣機械和器材製造業和汽車製造業增加值分别增長9.0%、7.9%和11.3%，高於規模以上工業增速2.8個、1.7個和5.1個百分點，三大行業增加值合計對全省規模以上工業增長的貢獻率達59.6%，拉動全省規模以上工業增長3.7個百分點。

服務業中的營利性服務業保持較快的發展，上半年營利性服務業營業收入增長21.6%。金融機構對經濟發展的支持力度較大，今年以來金融機構本外幣貸款增速在13%以上。

内需相對平穩，外需趨於平衡。上半年，廣東完成固定資產投資額兩位數增長，同比增長10.1%。對生態環保投資力度持續加大，生態環境保護和環境治理業投資增長103.0%，連續三個月保持70%以上的高速增長;其中，以自然保護、野生動植物保護為主的生態保護業投資增長145.2%，以黑臭水體綜合整治為主的環境治理業投資增長97.9%。服務業中的租賃和商務服務業、信息傳輸軟件和信息服務業投資分别增長85.0%、42.0%。

市場消費活躍，上半年，完成社會消費品零售總額同比增長9.3%;其中，限額以上單位石油及其製品類、煙酒類和文化辦公用品類商品零售額分别增長11.6%、10.3%和10.8%。外貿進出口同比增長2.7%，其中跨境電子商務同比增長82.1%，繼續居全國首位。

就業保持穩定，物價溫和上漲。二季度末，全省城鎮登記失業率2.41%，控製在3.5%的目標範圍内。上半年居民消費價格同比上漲2.0%。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)