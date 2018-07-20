原料價格飛漲侵蝕獲利 精英上季仍轉盈 H2旺季業績衝

儘管遭受被動元件等上游原物料漲價衝擊，但精英 (2331) 營運仍漸入佳境，法人預估，第二季精英在產品組合轉佳以及台幣貶值貢獻之下，可望轉虧為盈，上半年虧損幅度縮小。進入下半年傳統旺季，加上物聯網新品貢獻，成長看好。精英上週四 (12 日) 以 17.95 元除息 1 元，受到大盤震盪影響，本週部分填息後回挫，週五 (20 日) 小跌 0.88% 或 0.15 元，來到 16.95 元除息後平盤價。今年參與除息之殖利率逾 5.5%。



該公司今年教育市場專案下滑，靠桌上型電腦訂單支撐，包括宏碁 (2353)、聯想、英特爾與戴爾等客戶訂單增加，預估年度桌機出貨量將成長 10-15%，貢獻業績上探 230 億元。而非 PC 業務中，智慧充電與智慧音箱等 IoT 裝置佈局展現成果，年底前可望有所貢獻。



第二季精英營收為站上 80 億元大關，達 81.08 億元，較上季跳增 29.6%，年增 16.3%，回到高檔水位。而今年以來，被動元件等零組件價格飛漲，讓毛利率偏低的下游系統廠叫苦連天，侵蝕不少獲利。精英指出，大約有四成缺口需到現貨市場搶料，但都能滿足訂單需求，預估下半年被動元件的價格仍然強勢，但目前仍然沒有向客戶調整售價的打算。



不過，儘管原料侵蝕獲利甚鉅，但首季虧損的精英，第二季仍將順利轉盈，帶動上半年的虧損規模縮減。該公司首季稅後虧損 1.5 億元，為連續兩個季度虧損，每股虧損 0.27 元。

