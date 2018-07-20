【盈警】勝獅貨櫃(00716-HK)料中期業績由盈轉虧

勝獅貨櫃(00716-HK)公佈，與截至去年同期錄得1659.7萬美元的公司股東應佔綜合淨溢利，或截至2017年12月31日止年度錄得4145.2萬美元的公司股東應佔綜合淨溢利比較，目前預期截至2018年6月30日止6個月將錄得輕微虧損。

儘管乾集裝箱需求強勁，預期截至2018年6月30日止6個月的業績下滑，主要由於材料成本增加，尤其是耐腐蝕性鋼材。由於市場競爭激烈，集團未能將全部增加的材料成本轉嫁至客戶，從而影響集團的整體毛利率。此外，人民幣兌美元匯率於年初數月急速升值，進一步壓低了利潤率。

由於美國與中國之間的貿易關係緊張，因此經濟下行風險將會增加。這可能影響2018年下半年美國與中國之間的貿易量，併因此影響新乾集裝箱的需求和平均售價。儘管集團預期由於上述發展使下一個財政期度變得更具挑戰性，但集團的集裝箱訂單至2018年8月已滿。此外，近期材料價格走勢趨於平穩及人民幣走弱亦有助降低生產成本。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)