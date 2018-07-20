內地「獨角獸」有泡沫成分

所謂「獨角獸」是指成立不足10年，尚未上市，其估值已超過10億美元的公司。10億美元的估值並非自說自話，而是能夠以這個水平的估值成功融資，代表資金擁有者肯以這個水平的估值投入資金，持有其股票。

這種情況以往甚少出現，直到互聯網經濟出現後，才在美國、中國等國家陸續出現。過去，企業要集資，最有效的途徑是上市，向公眾集資。但互聯網企業創新性很強，其商業模式普通人不容易明白，公眾沒法了解它的潛力，即使肯投資，出價也未必高，解決不了互聯網企業始創期的龐大資金需要。所以他們只好轉向獨具慧眼的私募基金融資，成功的例子有：軟銀與雅虎投資了阿里巴巴，Naspers投資了騰訊，幾年裏就升值數以千倍，令私人市場的資金趨之若鶩。為「獨角獸」的出現締造了客觀條件。

現時，全球有超過300家「獨角獸」公司，近半在美國，餘下的大半在中國，出名的有Uber、Airbnb、Dropbox等。中國的百度、阿里巴巴、騰訊等，上市前亦已是「獨角獸」。螞蟻金服預計明年會上市，估值亦已超過100億美元。

不過，亦有一些公司成了「獨角獸」之後，卻遲遲沒法上市，原因是沒法找到可以令公眾信服的可以盈利的商業模式；亦有些公司被發現造假，把未成熟的技術誇大至可以普遍應用，美國的Theranos爆醜聞後，估值大跌，已面臨破產。相信類似的情況還會陸續出現。

我對中國的「獨角獸」公司的前景就更為擔心。原因是中國人賭性強，看到高回報的案例，就會置風險於不顧。再者，中國的實體經濟放緩，產能過剩，資金缺乏出路，所以更願意作風險投資。加上政府又鼓吹「大眾創業，萬眾創新」，內地人喜歡響應政府號召，在政治上可獲加分。導至近年內地的「獨角獸」公司增長得比美國還要快。

增長得快就容易影響質素，所以夏天的菜、熱帶的魚都不太好食。我對很多「獨角獸」的公司的估值都不太理解，不知道他們是憑甚麼令自己的估值作三級跳的。我不明白，為甚麼叫車平台的公司的估值，可比整個出租車行業的估值還要高。我亦不明白為何提供一個點評食肆的平台，就可以吃掉飲食業的大部分利潤，將來飲食業死光了，還有甚麼可點評？這樣的利潤分配方式一定不會持久。但我的觀點被譏為太傳統，沒法明白「羊毛可以出在豬身上」。現在是人人都在打豬的主意，豬毛將來一定不夠分。靠講豬毛故事的「獨角獸」，夭折率會很高。

近年風險基金流行玩A．B．C輪融資；其手法其實與香港股市流行的「搭棚」差不多。作了A輪投資的基金，樂於見到B輪的估值比A輪高，所以在B輪融資時也樂於參與一些。這樣他們就可以告訴基金的投資者，他們的A輪投資已賺到錢。然後他們又以C輪去肯定B輪，以D輪去肯定C輪。如是「獨角獸」的估值當然愈估愈高，泡沫亦愈吹愈大。

有些風險基金，自己買了「垃圾」業務之後，看到別的「垃圾」要上市，只好參與托市，因為若果任由同類性質的生意上市失利，將來自己也會受到同樣命運。所以只能支持市場繼續錯下去，要等到政府收緊貨幣政策，資金來源乾涸，這場戲才會結束。屆時，社會需要付出沉重代價。

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