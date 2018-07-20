最大股東易主 瑞風新能源復牌大漲近20%

在最大股東易主後，瑞風新能源 (0527-HK) 今 (20) 日復牌大漲 14%，隨後漲幅擴大至近 20%(18.18%)，截至發稿，報港幣 0.63 元，上漲 14.55%，成交港幣 286.52 萬元，最新總市值來到港幣 11.335 億元。

圖：新浪財經

瑞風新能源昨 (19) 日宣佈，於 2018 年 7 月 17 日，公司與認購人訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，據此，認購人有意直接或間接透過一家全資附屬或代名人認購由公司將予配發及發行的新股份或可換股債券，獨家期為 180 日。

認購人主要透過其附屬於中國從事可再生能源業務。預期認購人將成為單一最大股東，持有認購完成後經擴大已發行股本不少於 51% 權益。認購人擬透過現金及或注資或訂約方可能同意的其他方式償付可能認購事項的認購價。

根據諒解備忘錄，可能認購事項項下新股份的認購價乃參考於 2017 年 12 月 31 日每股股份的經審核綜合資產淨值的折現值而厘定。就可換股債券的認購而言，可換股債券的初始換股價須與可能認購事項項下新股份的認購價相同，但須受調整事件作出的調整所限。

據瑞風公告，鑒於認購人於中國成熟的新能源發電業務，董事認為，訂立諒解備忘錄為籌集大量額外資金，以發展公司的風電及清潔能源發電業務；增強公司的股東基礎；改善集團的財務及流動資金狀況；以及加強集團的主要業務的良機。