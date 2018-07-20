【大行報告】恒大證券香港及大中華市場摘要

恒大證券報告，7月20日香港及大中華市場摘要:
堡獅龍(00592-HK)料中期虧損介乎2,600萬港元至3,200萬港元
匯控(00005-HK)回購335萬股股份 涉2,385萬英鎊
匯豐證券亞洲違反銷售債券監管規定 遭證監會譴責及罰款960萬港元
內地電商平台拼多多赴美上市 騰訊(00700-HK)斥資2.5億美元增持
澳博(00880-HK)冀賭牌延至2022年再與其他賭牌一併重新競投
摩通：貼文對舜宇(02382-HK)光學業務乏理解 股價調整為增持機會
中璽國際(00264-HK)兩執董暫停職務 涉集資詐騙受查
維達(03331-HK)上半年純利4.2億港元按年升三成 中期息6仙
吉利(00175-HK)購主席在建生產設施擴產 涉資近32億人民幣
大快活(00052-HK)加盟WeChat Pay HK 推折扣優惠
歌禮制藥(01672-HK)：藥物戈諾衛已獲批於中國進行商業化
認股證佔大市全日成交14.6%
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