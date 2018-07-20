【大慶證券投顧】盤前－台積電利空出盡 半導體、蘋概是焦點

◆盤勢分析

美股四大指數昨晚全數走跌，惟跌幅不大，市場短線持續消化中美貿易戰以及超級財報周的相關訊息，當中美國總統川普批評聯準會升息，導致銀行股走軟，也是道瓊走跌的主要原因。從技術面來看，目前美股四大指數都站穩在所有均線之上，甚至那斯達克指數持續創下歷史新高，顯見短線上雖然有貿易戰變數干擾，但影響性已經慢慢減弱，企業第二季財報能否表現優於預期，加上第三季展望成長，將是短線推動美股走高的主要助力，由於目前有逾 13% 的 S&P 500 企業公布財報，其中 85.1% 獲利高於預期，研判美股持續走強機率大，對於全球股市也將有正面的助益。

雖然美股維持在高檔震盪，然昨日亞股卻大多出現開高走低的現象，包括日、韓、陸、港股等，亞股走弱的主要原因在於美元指數再度走強，收盤突破 95 大關所致，由於美元短線的強勢導致外資在亞股動作放緩，甚至有持續匯出的現象，而這現象反應到亞幣來看，就造成亞幣大多呈現走貶的狀況。短線來看，由於亞幣的走貶，加上中美貿易戰問題尚未解決，因此，在亞幣為轉強前，研判亞股將維持目前震盪整理態勢不變。

台股昨日表現虎頭蛇尾，指數開高走低，由於昨日為台積電發息日，根據過去 5 年的經驗來看，台幣當日大多以貶值作收，顯示外資領息後就出走，而外資昨日期貨持續加碼超過 1800 口，顯示短線並未非常偏空，此外，所以縱使昨天指數隨亞股收低，但整體來看，大盤仍守穩在月、季線之上，在月線沒跌破前，多頭將可持續掌控盤勢。以盤面來看，短線大跌的被動元件有回穩的跡象，國巨收盤走揚，也讓其他被動元件股跌幅略有收斂，而高價蘋概股如可成、大立光、康控等也相對強勢，在台積電法說符合市場預期且利空出盡下，昨晚 ADR 大漲 3.6%，研判對蘋概股是利多，有續強機會，而其他中小型股則受到追價意願降低影響下大多拉回，短線要留意一日行情的現象，整體來說，在盤勢震盪下，有題材 & 基本面的中小型股可為選股重心，包括半導體、蘋概、電動車、PCB、矽晶圓、網通等均是可留意的方向。