陽光100中國(02608-HK)：北京高院就信托債務糾紛達民事調解書

陽光100中國(02608-HK)公告，2017年12月14日，集團的全資附屬公司陽光壹佰置業集團有限公司(該投資者)與受托人訂立申購協議及信托合同，按申購協議約定，該投資者已以人民幣7.87億元申購7.87億份X類信托單位，該信托持有目標公司89.1089%的股權。

2018年1月24日，受托人起訴目標公司、納帕地產及陜西金源。該投資者並非該訴訟案件的當事人。受托人就其於各方之間訂立的若幹協議項下由相應業務未完全履行而引致的債務起訴陜西金源、納帕地產及目標公司。截至2018年3月31日，該等債務，包括本金及其他款項總額約為人民幣約8.75億元。北京高院已於2018年7月17日就該糾紛出具書面民事調解書，且各方已確認及同意執行書面民事調解書內容。

北京高院已於2018年7月17日就該糾紛出具書面民事調解書，且各方已確認及同意執行書面民事調解書內容。

2018年7月19日，受托人根據申購協議及信托合同向該投資者發出書面通知，通知投資者受托人將2018年7月19日按下列方式將目標公司100%股權分配給該投資者以及將相關股權登記至該投資者名下：

(a)陜西金源和納帕地產持有的目標公司合計10.8911%股權分別變更登記至該投資者名下。

(b)受托人持有的目標公司89.1089%股權變更登記至該投資者名下。股權分配事項2018年7月19日完成後，目標公司成為公司的全資附屬公司，其財務業績將並入該投資者的財務報表。

該公司表示，2018年7月19日，前述股權分配事項結束，該信托持有債權本金及其他款項合計約人民幣7.79億元。受托人將對該信托進行清算，並按申購協議約定將除目標公司股權外的債權、貨幣等其他信托財產分配給該投資者，預計將2018年9月30日之前完成。

於2018年6月29日，各方就(其中包括)清償總債務以及向受託人或其指定的其他方轉讓陝西金源及納帕地產持有的目標公司餘下股權訂立和解協議。

和解協議之主要條款載列如下：

(a)完成下述事項且中華人民共和國北京市高級人民法院出具民事調解書後，受託人將向北京高院申請對已查封的陝西金源持有的目標公司5.3366%的股權解除查封：(i)陝西金源同意全力配合將其持有的目標公司股權全部變更登記至受託人名下，並同意在受託人提供的股權轉讓協議及法定代表人、董事及監事變更備案的其他文件上簽字蓋章。(ii)陝西金源同意向受託人交接目標公司用於銷售的合同專用章及銷售資料等。(iii)陝西金源同意於簽署和解協議後三個工作日內撤回及撤銷所有有關目標公司的訴訟請求。

在納帕地產完成下述事項且北京高院出具民事調解書後，受託人將向北京高院申請對現已查封的納帕地產持有的目標公司5.5545%的股權解除查封。

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