綠葉製藥(02186-HK)：思瑞康緩釋片獲批新適應症

綠葉製藥(02186-HK)公佈，集團中樞神經類產品思瑞康緩釋片(富馬酸喹硫平緩釋片)已於近期獲得中國藥品監督管理局批準，增加「雙相情感障礙的抑郁發作」適應症。

思瑞康緩釋片乃具有抗抑郁特性的非典型抗精神病(AAP)藥物，主要用於治療精神分裂症和躁郁症，在若幹市場亦獲準用於抑郁症和廣泛性焦慮症。此次獲批的「雙相情感障礙的抑郁發作」適應症，是思瑞康緩釋片於中國首次獲批精神分裂症以外的新適應症。公司深信，此將能夠顯著拓寬患者人群，從而令產品需求大增，令其銷售有所提升。於2018年上半年，集團收購Astra Zeneca在中國及其他地區有關思瑞康及思瑞康緩釋片的權利，收購事項於2018年6月完成。

根據中國雙相情感障礙防治指南，喹硫平為雙相II型抑郁發作治療唯一的一線用 藥。相比思瑞康片(富馬酸喹硫平片)，思瑞康緩釋片隻需每日服用一次，起效更快，併具有良好的耐受性和患者依從性。此外，思瑞康緩釋片於2017年7月已通過談判成功列入國家健康保險藥物清單的乙類範圍。

除思瑞康係列產品外，集團在中樞神經係統治療領域有多個在研產品，正在同步開發中國及海外市場，如註射用利培酮緩釋微球LY 03004(關於精神分裂症和躁郁症)、安舒法幸緩釋片LY 03005(關於抑郁症研究)、註射用羅替戈汀緩釋微球LY 03003(關於帕金森病)、卡巴拉汀透皮多日貼劑(關於中輕度阿爾茨海默病)等項目。該等在研產品正於中國、美國、歐洲和日本等戰略市場進行註冊，併預期未來將在這些戰略市場上市，併以拓展到全球市場為目標。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)