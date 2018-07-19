【華冠投顧】台股震盪!個股輪動快速!

武傑關注個股: 6488 環球晶、1467 南緯、5324 士開、3443 創意、31058 穩懋。

◆ 台股盤勢分析:

◇ 輪動快速

今日台股小漲 + 26 點開出，盤中雖然一度上漲 + 53 點，但約 11 點後盤勢一路往下，尾盤翻黑，收盤以下跌 - 7 點作收，收在 10835 點，成交量 1391 億。



今天在台股挑戰半年線失利下，指數由紅翻黑，盤中觀察到昨日強勢的 5G 族群今日並未延續，而被動元件族群則出現了漲跌互見的狀況, 並未像先前的整齊漲勢；整體盤面上非常的紛亂，盤勢上武傑依就認為持續『高檔區間震盪』，而個股族群將輪動的表現，但輪動得速度很快，所以大家要跟緊武傑的訊息。新的主流族群還未浮現，武傑也會持續追蹤，幫大家鎖定到下一波趨勢主流股。

◆ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8028 昇陽半、5278 尚凡、2363 矽統、6488 環球晶、6111 大宇資、1467 南緯… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3114 好德、6283 淳安、6432 今展科、3432 台端、4966 普瑞 KY、2481 強茂、2456 奇力新、3026 禾伸堂… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估