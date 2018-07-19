VC/PE大洗牌？創業公司將批量倒閉？現在，你確實需要一本“破冬”秘籍

導語：現在，你確實需要一本“破冬”秘籍。

“中國創業投資行業雖然只有20多年曆史，但幾經起伏，現在卻是行業環境相對較差的時候。”東方富海董事長陳瑋在某論壇上表示。

論壇上，他還道出了一線VC/PE也存在募資難題。 “我們（東方富海）剛剛募完40億，但是這次我們募資用了13個月，是時間最長的一次。”

如今，募資難已經不單是個別VC/PE存在的現象。有統計數據顯示，2018年5月，VC/PE市場的基金延續募集低潮，完成募集的基金在募資規模和數量上都大幅下降。募資規模同比降幅高達90%，數量同比大降76%；募資規模和數量環比降幅分別為78.94%和44.19%。

這樣的數據是非常驚人的。前海股權投資基金首席執行合夥人靳海濤近期也向外界總結了出現募資難題的原因：一是行業整體投資回報有所下降；二是LP結構存在不合理；三是資管新規影響；四是本來應成為VC/PE基金主力軍的保險資金進度還比較緩慢。

實際上，靳海濤道出了GP募資難最核心的一個原因，“行業整體投資回報有所下降”。在股權投資行業裡，判定一家機構是否頂尖時，往往會看募投管退四個方面，做出多少IPO案子則是衡量VC/PE業績的重要核心。

雖然今年有大量公司赴港IPO，但大多並未盈利，頻頻破發。 A股市場仍然是衡量VC/PE業績的重中之重，然而，今年上半年的數據卻格外蕭條，從完成上市數量來看，僅有60餘家完成上市，相比去年同期的200多家而言，下降幅度超過了70%。

此前，投資家網發布的《VC/PE洗牌在即：一群死魚攪渾一條河LP或血本無歸》一文中就曾指出，在第一波、第二波互聯網紅利結束之後，很難再有超級獨角獸出現。

LP心態正在發生巨大變化，特別是人民幣基金LP會更加焦慮，面對國家政策的時緊時寬，何時退出，賬面收益何時兌現，能否達到預期的超額收益，已經成為LP時下最關注的話題。

但就市場上目前反應出的結果來看，大部分GP顯然沒有達到LP的預期或理想收益，進而形成了現在募資難的局面。

如何破解募資困局？無疑是當下VC/PE及LP需要盡快妥善解決的問題，一旦形成“寒冬”，被影響的將不僅是投資人、企業家，還有那些期待獲得下一輪融資的創業者們。

眼下，就有這樣一個可能破解募資難的機會，一定要牢牢把握。

2018年7月27日—28日，由投資家網、中國科技金融促進會·風險投資專業委員會、深圳市創業投資同業公會、深圳市企業戰略併購促進會聯合主辦，財鏈社、東誠資本、金麥粒、看財經協辦，國合·耶魯全球領導力培養計劃作為學術支持,北京微金科技有限公司、有時間承辦的“投資家網·2018中國基金合夥人（GPLP）峰會”在深圳福田香格里拉大酒店舉辦。

本次峰會將以“大浪淘沙”為主題，深度剖析“募資寒冬”到來之際LP、GP處境及關係變化。

投資家網將邀請國內一線VC/PE投資大咖、政府單位、投資圈同行以及一線FOFs、上市公司、財富管理機構、政府引導基金和企業投資精英、EMBA企業家們一同破解募資困局。

投資家網此次舉辦的“投資家網·2018中國基金合夥人（GPLP）峰會”旨在搭建一個高效平台，幫助LP、投資方、項目方完成資金、資源的對接。

我們希望，來到“投資家網·2018中國基金合夥人（GPLP）峰會”的你，能先人一步拿到股權投資行業裡最有價值的“破冬”秘籍。

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