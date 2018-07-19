外匯局：上半年外部環境波動不改跨境資金流動總體穩定

國家外匯管理局國際收支司司長、新聞發言人王春英19日在國務院新聞辦舉行的新聞發佈會上表示，在上半年外部環境波動上升的情況下，我國跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求基本平衡，人民幣匯率雙向波動增強。

王春英表示，今年尤其是二季度以來，國際金融市場變化較大。美元匯率改變了之前下行的走勢，美元利率也有所上升，一些新興經濟體受到了比較大的衝擊，全球貿易摩擦加劇，市場避險情緒有所上升，國際資本市場波動性加大。外部環境的復雜性、波動性以及不確定性都明顯上升。但在這樣的背景下，上半年國内經濟運行依然平穩，對外開放深入推進，外匯市場保持了相對穩定的格局，總體表現還是很突出的。

王春英認為，可以做兩個比較來分析今年上半年我國跨境資金流動形勢。

從縱向對比看，上半年我國外匯市場運行比前幾年更加穩定和平衡。一方面，銀行結售匯和跨境外匯收支呈現順差，而之前同期都是比較大的逆差。今年上半年，銀行結售匯順差是138億美元，2015年到2017年的上半年分别是逆差1054億美元、1738億美元和938億美元。上半年，銀行代客涉外外匯收支順差204億美元，2015年到2017年的上半年分别是逆差228億美元、259億美元和143億美元。從這個角度說，結售匯和跨境外匯收支都是順差，與前幾年相比變化很大。

從縱向對比的另一方面看，人民幣匯率雙向波動增強，市場預期合理分化，市場主體的交易行為更加多元化。今年上半年，人民幣對美元匯率呈現了先升後貶的雙向波動，各月銀行結售匯和跨境收支小幅順逆差交替，而不是此前的單方向變化，反映了市場主體更多地是根據實際需求來決定和安排自己的跨境收支和結售匯。

從橫向對比看，我國外匯市場和人民幣匯率在全球範圍内仍相對穩定。今年上半年，美元指數總體上漲2.7%，說明主要發達經濟體的貨幣對美元下跌2.7%;新興市場貨幣指數EMCI下跌7.3%，同期人民幣對美元匯率的中間價小幅下跌1.2%，人民幣名義有效匯率(CFETS)小幅上漲0.9%。在新興市場動蕩期間，我國由於經濟基本面穩健、國際收支平衡狀況良好、對外負債水平都在安全線以内、外匯儲備相對充裕，有效應對了外部衝擊，我國跨境資金流動併沒有受到較大影響。

所以，無論是縱向對比還是橫向對比，在上半年外部環境波動上升的情況下，我國跨境資金流動總體穩定，外匯市場供求基本平衡，人民幣匯率雙向波動增強。

來源：中國證券網

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