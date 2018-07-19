【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三個別發展，美企業績強勁提振金融和工業股。道瓊斯指數上升 0.3% 至 25,199 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,816 點；納斯達克指數微跌至 7,854 點。

油價週三上升，因美國政府公布汽油和餾分油需求利多。紐約 8 月期油上升 1.0% 至每桶 68.76 美元。金價上升，紐約 8 月期金上升 0.1% 至每盎司 1,227.9 美元。

香港和內地股市週三下跌。物業管理股錄得大幅上漲，其中綠城服務（2869.HK）股價上升 7.5%；公用股也上漲；水泥股輕微受壓。個股方面，長城汽車（2333.HK）發布盈利預喜，股價上升 5.0%；遠大中國（2789.HK）瀋陽土地被政府收購獲賠人民幣 5.5 億元，復牌後股價跳漲 22.2%。恒生指數下跌 0.2% 至 28,117 點，國企指數下跌 0.1% 至 10,578 點， 香港股市成交金額減少 2.6% 至 762 億港元。上證綜合指數下跌 0.4% 至 2,787 點，滬深兩市成交金額增加 7.3% 至人民幣 3,349 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 六福集團（590.HK）公布 2019 財年第一季度（截止 2018 年 6 月 30 日）整體同店銷售按年增 22%（上一財季同比增長 16%）；其中中國內地市場同比下跌 2%（上一財季同比下跌 2%），香港及澳門市場同比增長 26%（上一財季同比增長 18%）。

◇ 昂納科技（877.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比增加不少於 50% 至不低於 1.1 億港元，主要受惠於 1）光網絡業務之強勁增長帶動收入上升不少於 35%，2）通過有效的預算管理和營運槓桿降低公司之營運費用相對收入比率，及 3）一項投資之公開上市而錄得顯著的公允價值收益；該等有利影響抵消由於智能手機產業鍍膜需求降低而導致毛利率降低的影響。

◇ 博駿教育（1758.HK）於成都營運一所初中暨高中、兩所初中以及六所幼兒園，2018 年 3 月 1 日之總入學人數為 7,188 名。公司於成都的民辦初中教育及民辦學前教育行業分別排行第二及第五，於 2016/2017 學年分別佔市場份額約 5.2% 及 0.5%，於 2017/2018 學年則分別佔市場份額約 6.6% 及 0.4%。2015-2017 財年（截止 8 月 31 日），公司收益分別為人民幣 1.0、1.4 及 1.8 億元；經調整純利分別為人民幣 1,478、3,004 及 3,786 萬元。公司預計 2018 財年純利或會下降，因上市開支增加、員工成本增加、及物業租金開支所致。公司今天起至 7 月 24 日招股，預計 7 月 31 日上市，招股價介乎 1.99-2.36 港元，淨集資額約 4.0 億港元（招股價中位數），市值介乎 15.9-18.9 億港元，相當於 36.0-42.7 倍 2017 財年市盈率，與同業相若但 2018 財年市盈率預計則高於同業。基礎投資者將認購 33.1%-39.3% 全球發售股份。

◇ 復星醫藥（2196.HK）宣布以每股 38.2 港元（較最後收盤價折讓 9.0%）配售 6,800 萬股（相當於現有股本 2.7%），淨集資額 25.8 億港元，將用於償還計息債務、補充營運資金及為潛在合併及收購提供資金。

◇ 中國太保（2601.HK）公布 2018 年上半年子公司中國太平洋人壽保險及中國太平洋財產保險原保費業務收入分別為人民幣 1,300 億元及 611 億元，按年增加 17.6% 及 16.3%（首 5 月增速分別為 17.8% 及 17.2%）。

◇ 維達國際（3331.HK）公布 2018 年上半年業績，收益 73.3 億港元，同比增長 16.3%（按固定匯率計為 8.1%）；毛利按年上升 13.1%；受惠於經營費用升幅較毛利為低，經營溢利同比增長 26.5%；股東應佔溢利 4.2 億港元，按年增長 30.1%。建議派發中期股息每股 6.0 港仙，同比增加 20.0%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

