新聞

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/07/18  107/07/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.77000   34.84000   0.93000    2.66935
元大巴西指數基金                                                  5.59500    5.46900   0.12600    2.30389
野村巴西基金                                                      5.36000    5.26000   0.10000    1.90114
瀚亞印度基金-美元                                                13.51000   13.30000   0.21000    1.57895
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.95000   13.75000   0.20000    1.45455
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.67000   29.26000   0.41000    1.40123
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.79000   30.38000   0.41000    1.34957
瀚亞巴西基金                                                      4.58000    4.52000   0.06000    1.32743
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.72000   10.58000   0.14000    1.32325
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.29000    9.17000   0.12000    1.30862
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.96000   21.70000   0.26000    1.19816
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.89000   37.45000   0.44000    1.17490
新光特選內需收益ETF基金                                          20.43000   20.21000   0.22000    1.08857
匯豐成功基金                                                     40.80000   40.37000   0.43000    1.06515
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.56000   31.23000   0.33000    1.05668
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.40000   15.24000   0.16000    1.04987
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.63000   35.26000   0.37000    1.04935
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.53000   13.39000   0.14000    1.04556
元大台灣高股息基金                                               26.36000   26.09000   0.27000    1.03488
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.88000   51.35000   0.53000    1.03213
元大台商收成基金                                                 24.63000   24.38000   0.25000    1.02543
元大全球農業商機基金                                             17.09000   16.92000   0.17000    1.00473
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.76000   33.43000   0.33000    0.98714
元大台灣中型100基金                                              33.95000   33.62000   0.33000    0.98156
保德信新世紀基金                                                 10.47000   10.37000   0.10000    0.96432
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.44000   20.25000   0.19000    0.93827
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.74000   23.52000   0.22000    0.93537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.98000    8.90000   0.08000    0.89888
保德信拉丁美洲基金                                                6.75000    6.69000   0.06000    0.89686
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.26000   20.08000   0.18000    0.89641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞