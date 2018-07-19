[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/07/18 107/07/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.77000 34.84000 0.93000 2.66935 元大巴西指數基金 5.59500 5.46900 0.12600 2.30389 野村巴西基金 5.36000 5.26000 0.10000 1.90114 瀚亞印度基金-美元 13.51000 13.30000 0.21000 1.57895 瀚亞印度基金-人民幣 13.95000 13.75000 0.20000 1.45455 瀚亞印度基金-新台幣 29.67000 29.26000 0.41000 1.40123 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.79000 30.38000 0.41000 1.34957 瀚亞巴西基金 4.58000 4.52000 0.06000 1.32743 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.72000 10.58000 0.14000 1.32325 柏瑞拉丁美洲基金 9.29000 9.17000 0.12000 1.30862 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.96000 21.70000 0.26000 1.19816 元大台灣50單日正向2倍基金 37.89000 37.45000 0.44000 1.17490 新光特選內需收益ETF基金 20.43000 20.21000 0.22000 1.08857 匯豐成功基金 40.80000 40.37000 0.43000 1.06515 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.56000 31.23000 0.33000 1.05668 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.40000 15.24000 0.16000 1.04987 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.63000 35.26000 0.37000 1.04935 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.53000 13.39000 0.14000 1.04556 元大台灣高股息基金 26.36000 26.09000 0.27000 1.03488 復華富時台灣高股息低波動基金 51.88000 51.35000 0.53000 1.03213 元大台商收成基金 24.63000 24.38000 0.25000 1.02543 元大全球農業商機基金 17.09000 16.92000 0.17000 1.00473 元大標普500單日正向2倍基金 33.76000 33.43000 0.33000 0.98714 元大台灣中型100基金 33.95000 33.62000 0.33000 0.98156 保德信新世紀基金 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.44000 20.25000 0.19000 0.93827 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.74000 23.52000 0.22000 0.93537 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888 保德信拉丁美洲基金 6.75000 6.69000 0.06000 0.89686 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.26000 20.08000 0.18000 0.89641 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------