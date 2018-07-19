南方東英推香港首隻貨幣型ETF 入場費100萬元

南方東英昨 (18) 日推出分別以港元及人民幣買賣的南方貨幣 ETF(3053HK)、(83053-HK)，2 隻均主要投資在港元計值及結算的存款、存款證及債務證券，入場費達港幣 100 萬元。

該基 ETF 當天已於港交所上市，為香港首隻貨幣市場 ETF，以 3 個月香港銀行同業拆款利率 (HIBOR) 為基準，將大部分資產投資於以港元計價的短期存款，首日成交共有港幣 6770 萬元。

(圖：香港銀行公會)

該 ETF 管理費為每年 0.3%，預計扣除管理費的年收益率約為 1.5%，每手交易數量為 1000 個單位，初始價格約每股港幣 1000 元，即最低投資額約港幣 100 萬元。目前該 ETF 已獲得機構投資者約 1 億美元的初始投資。該 ETF 昨日收報港幣 1000.2 元。

香港《明報》引述南方貨幣 ETF 投資組合經理陸彥表示，對於首日單是港元櫃枱已有港幣 4200 萬元成交相當滿意。他認為，鑑於近期股市及債市均波動，而美國正在升息，該 ETF 的基準、3 個月香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 升至 2% 以上，對追求低風險投資屬吸引，相信投資者會想在波動市况將資金泊在貨幣投資上，所以選擇現時推出相關產品。

此外，香港活儲超過港幣 1.2 兆元，但能管理現金的市場工具卻有限，貨幣市場基金總規模約港幣 200 億港幣，且大多數貨幣市場基金規模低於 5 億港幣，基金收益率介於 0% 至 0.5%，難與銀行提供的定存利率比較，因而催生該機構發展貨幣型 ETF。

據南方的資料，預計該 ETF 85% 的資產都投資在 3 個月或以下的存款或貨幣市場工具，預計扣除管理費的年收益率約為 1.5%。陸彥表示，香港的貨幣市場基金多數是美元計值，選擇不多而且未有相關 ETF，認為這個市場有發展空間，該行未來亦會考慮推出人民幣或美元相類似產品。