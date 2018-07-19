匯豐(00005-HK)ADR勢闖75元 內銀內險股報升

港股ADR指數收報28312點，升195點，升0.69%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報380.79元，較港收市升2.79元；港交所(00388-HK)ADR收報232.78元，較港收市跌0.62元：匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.46元，較港收市升1.86元。
內銀內險股報升，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.81元，較港收市升0.03元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.48元，較港收市升0.01元。中人壽(02628-HK)ADR收報19.62元，較港收市升0.08元。
國際油價上升，中海油(00883-HK)ADR收報12.57元，較港收市升0.17元；中石油(00857-HK)ADR收報5.56元，較港收市升0.05元；中石化(00386-HK)ADR收報7.05元，較港收市升0.02元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報68.34元，較港收市升0.39元；聯通(00762-HK)ADR收報9.35元，較港收市升0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.59元，無升跌。
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