〈IPO市場分析〉FII光速掛牌 勤業眾信：中國資本市場變數多 磁吸效應未顯現

勤業眾信聯合會計師事務所今 (18) 日舉辦「2018 年期中 IPO 市場分析」記者會，談到富士康工業富聯 (FII) 在中國 A 股光速上市，引發市場對於「磁吸效應」的隱憂，勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長洪國田表示，FII 光速掛牌有其特殊背景，但中國資本市場變數多，實際計劃到 A 股掛牌的台資企業其實不多，磁吸效應未顯現。

洪國田表示，台灣資本市場上半年表現回溫，掛牌家數為近五年同期最高。儘管如此，勤業眾信歸納「美中貿易大戰、FII 36 天光速過會、鄰近資本市場掛牌條件放寬及公司法修法」為影響台灣上半年資本市場的四大因素。

洪國田進一步指出，FII 光速上市確實引起關注，也讓不少台資企業對赴 A 股上市產生高度興趣，不過實際盤點發現，實際計劃到 A 股掛牌的台資企業僅 10 幾家，沒有外界想像的那麼多。

洪國田強調，FII 之所以能「光速」上市是有其特殊背景，因為 FII 是「獨角獸」企業，也是高端製造業，是中國政府想扶持的對象，並非每家企業都能是 FII。

洪國田表示，再從今年上半年中國企業申請掛牌的情況來看，發審會今年對申請 A 股掛牌企業的審查更嚴謹，包含：企業繼續獲利的能力、關聯企業交易的密集度、企業繼續營運的合規性、財務會計的有效性及合理性，以及供應商與客戶的集中度等面向都加以嚴審，因此對於申請掛牌的否決率大幅提高。

洪國田表示，今年上半年，發審會否決率高達 38%，比去年的 18% 高出許多，而審核通過率僅 5 成多，也比去年逾 8 成大幅下降，顯示中國資本市場的不穩定性仍高。加上台資企業要選擇到哪個資本市場掛牌，考量的不會只是市場估值，因此不會因為 FII 就產生磁吸效應。