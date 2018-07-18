【倫元投顧】主流轉換期

◆盤勢分析

貿易戰空窗期，國際股市皆回穩了，台股今天強彈再戰季線 10836 點，由於今日係權值股帶頭衝，如 1216 統一、1402 遠東新、1102 亞泥等，此類型個股想當然爾是官股法人的買力。

不過 2317 鴻海的上漲就值得關注了，因為從盤面來看，鴻家軍跟著一起動了，包括蘋果鏈的 6456 業成、4958 臻鼎、2354 鴻準，以及網通的 2314 台揚、8011 台通等等；鴻家軍的啟動，是否意味投機力已開始關注低位階族群？如果資金的移動正式進行，則被動元件將會成為補跌的重心 (人氣退潮)，選股策略必須從低檔著手。

今天媒體最大的消息是 2327 國巨擬買庫藏股 4500 張，價格從 632.8 元~ 1616.8 元，區間價差高達 984 元，這也未免太寬了吧！不過此消息在早盤確實激勵股價向上攻擊，可惜未能收高留下敗筆，其實庫藏股的魅力不若以往，重點在執行率，有些無誠信的公司其執行率低於 20%、甚至為零，故宣示效果的意義較大。

國巨轉弱則被動元件、MOSFET 等短期大漲的族群會跟著走弱，這一部分資金撤退後台股將進入沉澱期，直到新主流出現為止，謂之「主流轉換期」；在此期間操作上盡量以「低階 + 業績」為主，研判台股將在 10700~10900 區間整理。

楊天迪 分析師

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