【日盛投顧】期貨拉高結算攻上季線

◆盤勢分析

1. 台股周三盤中受國際盤走強而出現上漲，加上期貨到期拉高結算，終場指數上漲 63.47 點，漲幅 0.59%，收在 10842.46 點，成交金額為 1628.88 億元，價漲量增，至於 OTC 則下跌 0.45%。

2. 台股近日在月線附近作整理，雖然 10900 點以上獲利賣壓不小，但因市場預期 Q2 財報佳，加上月線也即將向下扣抵低檔位置區，因此指數在低檔尚有月線與年線在 10730~10760 附近支撐，週三在期貨到期推升指數攻上季線 10836 點位置，目前 9 日 KD 持續上揚來到 75.56 與 65.43 附近，仍有利多方上攻，但因大盤指數空間不大，因此大盤持續在半年線與年線間溫和整理，緩漲模式反而是較為宜，短線 10730~10760 點間將有不弱支撐可分批作布局，而短線壓力則在 10900~11000 附近，即極短線指數將在 10730~10900 點間。

3. 法人籌碼：三大法人合計 + 86.44 億元；外資 + 88.86 億元、投信 - 2.14 億元、自營商 - 0.28 億元。

蘋果、PCB、挖礦、高股息殖利率、食品、紡織與製鞋等族群攻勢搶眼

1. 電子類股:

(1) 蘋果族群: 由於正處營收旺季，此族群買盤仍在，包括 2474 可成、6456GIS-KY、3673TPK-KY 與 3376 新日興等股走強，由於營收加溫當中，未來可持續留意。

(2)PCB 族群: 進入 Q3 旺季，此族群買盤增溫，包括 6269 台郡、2313 華通、3044 健鼎、4958 臻鼎 - KY、6213 聯茂、6274 台燿、3189 景碩與 6552 易華電等股走強，由於族群多為中低價位者，因此易成為市場買盤重點群，後勢可持續留意。

(3) 挖礦族群: 因日前有四川礦場洪患急單題材，加上此族群日前股價已大跌一段，連續二天買盤再起，包括 6150 撼訊、2399 映泰、2376 技嘉、2377 微星與 5386 青雲等股走強，雖然前波此群套牢壓力不輕，但近日買盤加溫中，可留意有基本面個股後勢。

(4) 高股息殖利率族群: 因已進入除權息旺季，部分股價跌深之後，已見低接買盤，包括 3231 緯創、2301 光寶、6239 力成與 4938 和碩等股近期攻勢優於大盤，預期除息前應可望延續攻勢。

2. 非電子類股

(1) 食品族群: 由於目前為食品旺季，加上 1216 統一今年股息率高達 5% 以上，因此買盤持續買進，包括 1216 統一與 1232 大統益等公司近來走勢不弱，由於族群中僅少數個股較強，暫以產業龍頭股作為指標。

(2) 紡織族群: 因去年產業基期低，今年上半年營運狀況略有好轉，加上日前又有世足賽，包括 1402 遠東新與 1446 宏和等股近月中走強，由於遠東新股息殖利率約有 4%，買盤仍續強，因 7/19 遠東新將除息配 1.20 元股息，不妨可留意其週四填息能力為何。

(3) 製鞋族群: 儘管世足賽已結束，但此部分效應仍在部分業者上，包括 9910 豐泰、9904 寶成與 8404 百合興業 - KY 等股走強，由於賽程結束在 7 月分，或有機會在次月見到 7 月營收公布的佳績。