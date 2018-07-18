傳百度將撤離巴西市場:目前僅剩2名員工 此前運營5年

北京時間7月18日下午消息，據美國科技媒體ZDNet援引巴西當地報紙《Valor Economico》報道，經過5年探索，百度(270.02, 2.94, 1.10%)日前停止在巴西當地的運營，今後百度將在中國本土向巴西現有用戶提供相關網絡服務。目前百度還有2名員工在當地處理與停止運營有關的正式程序。

百度發言人稱，該公司併沒有發佈撤離巴西市場的正式聲明。目前也不清楚負責百度巴西業務的高管闫迪是否仍將在百度任職。

百度調整巴西業務也是該公司全球業務變化的一部分。作為新計劃的一個組成部分，該公司開始剝離應用和移動廣告部門，以及金融服務部門，集中精力發展人工智能。

百度2013年開始在巴西免費提供桌面和智能手機應用，一年後又推出葡萄牙語搜索。他們最初希望通過提供簡單的網絡產品來把握巴西互聯網服務的快速增長趨勢。

該公司隨後擴大戰略，將其定位為一個服務聚合商，用一個單一平台取代了原先獨立存在的打車和外賣應用。

為此，百度收購了團購網站Peixe Urbano，希望納入其當時多達2500萬的用戶，併與服務提供商建立合作關係，進一步針對本地開發百度的搜索引擎。另外，百度還希望能夠增加Peixe Urbano的移動用戶。

百度當時在巴西約有400名員工。他們此後又考慮在整個拉美市場擴張，這也是其投資發展中市場整體計劃的一部分。阿根廷、智利、墨西哥都有可能成為其接下來的進軍目標。

然而，戰略變化導緻百度將Peixe Urbano出售給風險投資公司Mountain Nazca(該公司還收購了Groupon的拉美業務)，併關閉了巴西辦事處。

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