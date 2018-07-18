奇力新接單旺 股價攻抵5日線 認購權證強強滾

奇力新 (2456-TW) 接單暢旺，加上 6 月起開始認列美磊營收，6 月合併營收創單月歷史新高；第 3 季步入傳統旺季，加上新產能到位，法人估，奇力新第 3 季營收有機會續創單季歷史新高。受此激勵，奇力新早盤勁揚超過 3%，攻抵 5 日線，認購權證也強力吸金，開盤一小時成交金額就突破 9000 萬元、進逼億元，成交居冠。

奇力新受惠於旗下晶片電阻廠旺詮出貨拉升和漲價效益，6 月 13 日起認列子公司美磊部分營收， 6 月自結合併營收 17.09 億元，月增率逼近 25%，年增 71.65%，連續兩月創下歷史單月新高，第 2 季營收 43.02 億元，為單季營收規模首度突破 40 億元大關，季成長 39.6%，同樣是單季歷史新高水準。上半年營收也創同期歷史新高。

奇力新今年 4、5 月自結稅後純益 4.42 億元、每股純益 1.86 元，法人看好 6 月獲利表現看俏，第 2 季純益也將再寫單季新高紀錄，預估第 2 季毛利率可望季增 9.8 個百分點至 35.07%，單季每股純益約 2.76 元。

同時，電子業第 3 季步入傳統旺季，加上新產能到位，法人預估，奇力新第 3 季營收有機會較上季維持兩位數成長，續創單季歷史新高。

若投資人看好奇力新後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：奇力新群益 7B 購 02 (076661-TW)、奇力新台新 7C 購 02 (080569-TW)、奇力新康和 7C 購 03 (081553-TW) 等。