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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月17日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰                
易威     凱衛     富邦美債7-10          泰谷              謚源     寶島科              
穆拉德   海灣     富邦美債20年          尚立              東林     大樹                
南璋     太普高   元大美債7-10          兆遠              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱              富邦中國政策債          華容              友銓     德麥                
精確              元大美債1-3          天揚              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          建達              三圓     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          九豪              雙喜     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          信昌電            力泰     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債          安碁              理銘     光明                
新零售            群益10年IG金融債          艾華              亞都     聚紡                
力新              國泰5Y+新興債          大中              東凌-KY  興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債          蜜望實            明揚     新麥                
李洲              富邦全球投等債          常珵              綠河-KY  泰茂                
凱柏實業          富邦全球高收債          富驛-KY           欣泰     崇友                
遠昇              合世              大宇資                     至興                
及成              易威              鼎創達                     長佳                
和進              穆拉德                                       致振                
耀勝              東生華                                       威潤                
倚強              南璋                                         唐榮                
錦明              勝昱                                         晉椿                
鑫創              世坤                                         世豐                
廣寰科            精確                                         久陽                
點晶              宏易                                         強新                
建舜電            萬在                                         尼克森              
泰谷              桓達                                         力新                
典範              唐鋒                                         凌網                
長天              永捷                                         恩得利              
哲固              榮群                                         李洲                
益通              天宇                                         倚強                
振維              榮剛                                         至寶電              
鴻翊              新零售                                       點晶                
迎輝              力新                                         幸康                
欣厚-KY           恩得利                                       迎輝                
兆遠              李洲                                         先益                
系統電            協禧                                         重鳥鵬              
世紀              凱柏實業                                     晶達                
華容              遠昇                                         天鉞電              
建榮              鴻碩                                         世紀                
立衛              及成                                         金利                
天揚              和進                                         凱鈺                
鈺創              志豐                                         彩富                
佳總              耀勝                                         合邦                
合正              倚強                                         業強                
寶聯通            錦明                                         九豪                
凱鈺              鑫創                                         訊達                
德宏              台星科                                       撼訊                
合邦              廣寰科                                       亞銳士              
萬旭              點晶                                         雷科                
驊宏資            岱稜                                         上揚                
久正              建舜電                                       易通展              
上揚              加百裕                                       沛波                
全譜              雙鴻                                         迅德                
易通展            泰谷                                         大中                
安鈦克            典範                                         倉和                
元隆              長天                                         星雲                
沛亨              哲固                                         森田                
九暘              聯一光                                       三圓                
凱碩              益通                                         昇益                
全達              昇達科                                       力泰                
奧斯特            振維                                         惠普                
保銳              鴻翊                                         中連貨              
越峰              迎輝                                         安心                
英格爾            堡達                                         燦星旅              
鑫龍騰            光耀                                         雅茗-KY             
士開              湧德                                         易飛網              
昇益              欣厚-KY                                      高野                
志嘉              兆遠                                         亞都                
富裔              系統電                                       老爺知              
正德              世紀                                         滿心                
燦星旅            華容                                         東凌-KY             
富驛-KY           建榮                                         紅馬-KY             
劍湖山            立衛                                         德記                
德記              天揚                                         邁達康              
泰偉              鈺創                                         大展證              
華義              佳總                                         誠品生活            
昇華              合正                                         華義                
得利影            台半                                         得利影              
鼎創達            高技                                         時報                
花王              寶聯通                                       琉園                
邦泰              凱鈺                                         旭然                
                  德宏                                         捷必勝-KY            
                  中美晶                                       明揚                
                  合邦                                         紅木-KY             
                  萬旭                                         鉅邁                
                  耕興                                         大地-KY             
                  驊宏資                                       綠河-KY             
                  久正                                         霹靂                
                  豪勉                                         花王                
                  上揚                                         欣雄                
                  全譜                                         欣泰                
                  易通展                                       大汽電              
                  安鈦克                                                           
                  佳邦                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  晶焱                                                             
                  大中                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  加高                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  惠普                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  大展證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  鉅明                                                             
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