申萬宏源：經濟結構繼續改善 消費和服務業支撐經濟

國家統計局近日的數據顯示，上半年國内生產總值(GDP)418961億元，按可比價格計算，同比增長6.8%，持平於2017年下半年，其中二季度GDP增長6.7%，經濟整體保持了較為平穩的走勢。

申萬宏源高級宏觀分析師王健認為，中國經濟結構繼續改善，消費和服務業支撐了經濟。

具體來看，第三產業對經濟增長的貢獻進一步提高，上半年第三產業增加值增長7.6%，比第二產業快1.5個百分點;佔國内生產總值的比重為54.3%，比去年同期提高0.3個百分點。今年上半年，貨物和服務淨出口對GDP增長的拉動為-0.67%，較2017年降低1.3個百分點;資本形成總額對GDP增長的拉動為2.14%，較2017年降低0.08個百分點;但最終消費對GDP增長的拉動為5.3%，較2017年提高1.3個百分點;消費對GDP增長的貢獻度進一步提高至78.5%，而資本形成總額對GDP增長的貢獻度下降至31.4%。王健認為，從三駕馬車對經濟的拉動作用來看，淨出口的拉動減弱，但消費的拉動走用進一步增強。

從工業方面的數據來看，上半年，規模以上工業增加值增長6.7%，較2017年提高0.1個百分點，工業生產保持了較為平穩的增長。與此同時，工業内部的結構繼續優化。上半年高技術產業和裝備製造業增加值分别增長11.6%和9.2%，高於規模以上工業4.9和2.5個百分點;工業戰略性新興產業增加值同比增長8.7%，高於規模以上工業2個百分點。新產品生產保持較快增長。上半年新能源汽車產量同比增長88.1%，工業機器人增長23.9%，集成電路增長15.0%。企業利潤增速處於較高水平，利潤率繼續改善。1-5月工業企業利潤增長16.5%，工業企業主營業務收入利潤率提高至6.36%，較去年同期提高0.35個百分點。王健指出，工業生產總體平穩，結構繼續優化，企業盈利保持較快增長。

同時，上半年固定資產投資增長6%，其中，民間固定資產投資增長8.4%，明顯好於2017年的6%。三大類投資中，製造業投資明顯改善。上半年製造業投資增長6.8%，明顯好於2017年的4.8%;高技術製造業投資增長13.1%，增速比全部投資快7.1個百分點。而第三產業中的基建投資僅增長7.3%，王健認為，這體現出政府嚴控地方政府槓桿的政策效果較為明顯，固定資產投資結構進一步改善。

在消費方面，上半年，全國居民人均可支配收入同比名義增長8.7%，實際增長6.6%。居民消費支出增速進一步加快。上半年全國居民人均消費支出同比名義增長8.8%，比一季度加快1.2個百分點，實際增長6.7%，加快1.3個百分點。其中，城鎮居民人均消費支出名義增長6.8%，農村居民人均消費支出名義增長12.2%。新消費蓬勃發展，上半年全國網上零售額同比增長30.1%。其中，實物商品網上零售額增長29.8%，佔社會消費品零售總額的比重為17.4%，較去年同期提高3.6個百分點;非實物商品網上零售額增長30.9%。王健指出，居民收入穩定增長，消費支出進一步加快。

併且，物價保持溫和上漲。上半年居民消費價格指數同比上漲2%，處於溫和水平。其中，食品價格上漲1.2%，非食品價格上漲2.2%;消費品價格上漲1.5%，服務價格上漲2.7%。上半年工業品出廠價格指數同比上漲4.4%，較2017年有較明顯回落。其中，生產資料價格同比上漲5.1%，生活資料價格同比上漲0.3%。

在供給側改革方面，王健認為，工業產能利用率進一步提高。上半年全國工業產能利用率為76.7%，比一季度提高0.2個百分點，比上年同期提高0.3個百分點。房地產庫存繼續去化。6月末全國商品房待售面積同比下降14.7%，其中住宅待售面積同比下降22.1%。國企槓桿率明顯降低。5月末，規模以上工業企業中，國有控股企業的資產負債率降至59.5%，較去年同期下降1.8個百分點。企業成本率繼續改善。1-5月規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為84.49元，比去年同期減少0.31元。

來源： 證券時報

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