官方打炒房再釋風向 將加快房地產稅推動

中國國家統計局今 (17) 日公佈 6 月 70 個大中城市新建商品住宅價格資料。其中以海口、濟南、三亞、丹東較上月漲幅皆超過 3%，年漲幅明顯加大。統計局表示，一二線城市商品住宅銷售價格有漲有落，至於三線城市上漲趨勢已得到抑制。

據初步測算，與去年同期將比，70 個大中城市中，4 個一線城市新建商品住宅銷售價格持平，二手住宅銷售價格由上月下降轉為上漲 0.1%。31 個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲 6.3% 和 4.6%，漲幅比上月分別擴大 0.9 和 0.2 個百分點。35 個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲 6.0% 和 4.3%，漲幅均與上月相同。



與上月相比，一線城市新建商品住宅銷售價格上漲 0.6%，漲幅比上月擴大 0.3 個百分點，其中北京和上海價格持平，廣州和深圳價格分別上漲 1.9% 和 0.3%；二手住宅銷售價格與上月持平。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲 1.2% 和 0.7%。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲 0.7% 和 0.6%。

統計局公佈，6 月份，15 個熱點城市新建商品住宅銷售價格環比下降的城市有 2 個，比上月減少 3 個，最大降幅為 0.2%；持平的 3 個，增加 2 個；上漲的 10 個，增加 1 個，最高漲幅為 3.6%。與去年同期相比下降的城市有 7 個，比上月減少 1 個，最大降幅為 2.2%；上漲的 8 個，增加 1 個，最高漲幅為 5.3%。

中國國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，一線城市商品住宅銷售價格總體穩定，二線城市有所上漲，三線城市上漲勢頭得到抑制，至於三線城市上漲趨勢已得到抑制，至於 15 個熱點城市新建商品住宅銷售價格漲跌互現。

6 月統計公布後，今日中國房地產股表現平穩，漲跌互見。其中已西藏成投 (600773-CN)、*ST 天業 (600807-CN)、中房股份 (600890-CN) 漲勢較大，皆逾 4%。至於金科股份 (000656-CN)、華聯控股 (000036-CN)、車旭藍天 (000040-CN) 跌勢較深，逾 2%。

中國國家統計局新聞發言人毛盛勇在昨天表示，將針對從供給側進一步著手，包括加快推進房地產稅相關政策。《第一財經》報導，國家行政學院經濟學部教授馮俏彬表示，國家統計局發言人以前很少直接提及房地產稅，這次明確提出加快推動房地產稅相關措施，是向不同尋常的信號，說明房地產稅推出工作正陸續就位。由於房地產稅會增加房屋持有者成本，可一定程度遏制肆無忌憚的炒房者，抑制住房投資性需求，降低住房空置率。

今年以來，中國全國各地發出有關房地產市場調控政策已接近 200 次。《證券日報》報導，民生銀行研究院宏觀分析師王靜文認為，下半年房地產投資應該會放緩，尤其 5 月份以來住建部約談部分地方政府，到七部委點名批評 30 個城市房地產亂象，再到棚改貨幣化政策的收緊，均預示著房地產調控仍將保持從嚴從緊。

王靜文指出，目前全國房地產總庫存已降至低水位，加上各地都在加強推地力道，但受到限價政策約束，融資環境不斷緊縮，企業開發意願不強，竣工速度更是出現了負增長。而在土地購置費遞延支付的因素消退後，預計房地產投資速度將持續趨緩。