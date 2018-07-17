【IPO追蹤】生物科技股歌禮集資36億

路透社旗下IFR報道，本港首隻無收入生物科技股份展開招股。從事治療肝炎及肝癌等藥物研發的歌禮，將於今日開始路演及國際配售建簿工作，每股招股價介乎12元至16元，集資額約3.43億美元至4.57億美元(折合約26.8億至35.6億港元)。保薦人為摩根士丹利、高盛及招商證券。

歌禮計劃發行相當於擴大後股本20%的股份，若以集資上限4.57億美元計算，其上市後市值將可達22.85億美元(約178.2億港元)。該公司暫定於本周五(20日)至下周三(25日)公開招股，8月1日上市。

據了解，歌禮原訂每手1000股，入場費或高達16161.23元，承銷團昨晚正考慮降低每手股數，以減低入場費，不過截稿前暫未有最終定案。

歌禮於5月初遞交上市申請，為首間通過無收入生物科技公司上市制度(18A章)申請上市的企業。不過該公司並非完全沒有收入，今年首3個月就錄得約5106.2萬元人民幣的收益，只是有關收入是來自製藥公司羅氏就藥物「戈諾衛」的許可安排作出的預付款，而非產生自藥品銷售。

歌禮製藥目前有5項抗病毒藥物發現及開發計劃，包括3項HIV在研藥物及兩款針對肝癌的在研藥物，據最新招股文件顯示，其HCV(丙型肝炎病毒)治療藥物「戈諾衛」已於上月27日首次在中國推出市面，並開始作全國性銷售。由於歌禮正在將「戈諾衛」商業化，加上會繼續作其他藥物開發，故公司預期今年的銷售開支及研發成本將增加，或會影響業績。

今年港交所(00388-HK)推行上市改革，容許未有盈利的生物科技企業來港掛牌，自5月以來，已有6家藥物開發企業遞交上市申請，包括歌禮製藥、華領醫藥、盟科醫藥、信達生物製藥、美國Stealth BioTherapeutics Corp 及AOBiomeTherapeutics, Inc.。

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