【IPO追蹤】第七大道(00797-HK)公開招股不足額認購 下限定價

內地網絡遊戲開發商第七大道(00797-HK)公布公開招股結果，公司合共接獲6194份有效申請，認購合共6072.8萬股香港公開發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共6666.8萬股香港公開發售股份約0.91倍。香港公開發售項下未獲認購之發售股份數目已重新分配至國際發售。由於上述重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為6072.8萬股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數約91.09%，另相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約9.11%。4651份申請一手(2000股)，中籤率百分百。

發售價已釐定為每股發售股份1.5元，為招股價範圍1.5元至2.22元的下限。明日上市。

淨額估計約為9.159億元，其中30% 用作為開發自研網絡遊戲及其他知識產權的研發工作提供資金；30%用作收購或投資海外或中國的熱門知識產權或其他相關資產；20%用作投資遊戲開發商及發行商；10%)用作為遊戲發行業務(其包括版稅及與代理遊戲有關的佣金)提供資金；餘額供作一般營運資金。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)