億勝(01061-HK)與俄羅斯Mitotech共同開發滴眼液

億勝生物科技(01061-HK)公布，全資附屬公司Essex Bio-Investment與Mitotech及俄羅斯Mitotech訂立共同開發協議，據此，Essex Bio-Investment已同意就該產品(即含SkQ1之滴眼液，SkQ1作為其唯一之活性藥物成分，而此滴眼液將以藥品形式應用於乾眼症領域)於美國藥監局進行第一階段三期臨床試驗之臨床開發出資最多1652萬美元(約1.2968億元)。

將獲取按照Essex Bio-Investment與Mitotech之間分配之協定百分比分佔 Mitotech 就該產品收取之若干收入作為回報。

根據共同開發協議，Essex Bio-Investment有權就該產品之進一步開發(即第二階段三期臨床試驗)出資最多2000萬美元(約1.57億元)，從而獲取 Mitotech 就該產品收取及將於 Essex Bio-Investment 與 Mitotech 之間分佔之收入之更高分配百分比作為回報。

億勝生物科技指，是次合作亦將帶來有關該公司於中國領土商業化該產品之進一步討論。

該公司獲Mitotech告知，其為一家臨床階段且總部位於盧森堡之生物技術公司，開發治療主要與年齡有關疾病之新藥；及獲俄羅斯Mitotech告知，其為一家總部位於莫斯科之藥物開發公司，專注於研究與年齡有關之疾病。

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