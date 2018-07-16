中興通訊(00763-HK)：A股異常波動 無應披露未披露重大事項

中興通訊(00763-HK)公佈，公司A股股票(000063-CN)於2018年7月12日、7月13日、7月16日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上，根據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定，屬於股票交易異常波動情形。

根據相關規定的要求，公司進行了必要核實，現對有關核實情況說明如下：

1、請投資者關註公司分别於2018年6月12日、6月20日、6月29日、7月5日、 7月13日及7月15日發佈的《關於重大事項進展及復牌的公告》、《自願性公告》、《二○一七年度股東大會決議公告》、《第七屆董事會第叁十二次會議決議公告》、《2018年半年度業績預告》及《關於重大事項進展公告》；

2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；

3、公司、控股股東不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項，或處於籌劃階段的重大事項；上述股票異常波動期間，公司控股股東不存在買賣公司股票的行為。

經公司董事會確認，公司目前沒有根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的事項；董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

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