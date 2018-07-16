【富邦期貨】全球金融市場日報

台指期日盤走勢分析》

短線中美貿易戰略有利空出盡現象，不過在新台幣維持弱勢，及被動元件類股在午盤過後轉向下跌影響，推動台股走弱，終場台股下跌 47.09 點，跌幅 0.43%；籌碼方面，外資現貨部位賣超 38.07 億元，三大法人現貨部位賣超 42.49 億元。

《國際金融市場焦點分析》

今日上証指數小幅開低後衝高隨即回落，之後便維持在盤下震盪整理，5G 概念及軍工板塊表現強勢，不過銀行保險等金融權重，在中國平安及招商銀領跌下表現疲弱，拖累 A50 指數盤中下跌逾 1%；恆生指數今日是小幅開高，不過隨即跟隨中國股市翻黑下跌，中興通訊在解除禁令後大幅跳漲，而小米則是因中國禁止北水投資同股不同權股票而下挫，恆指在拉鋸下持續於盤下震盪。

《國際商品市場焦點分析》

投資人持續評估利比亞港口開通後對原油供給面的衝擊，WTI 期貨盤中一度再度跌破 70 美元關卡，不過晚間隨美股走高激勵市場風險偏好，同時 IEA 報告暗示原油供給依舊有吃緊的可能，油價在空方回補下再度收復 71 美元；黃豆價格受到中美貿易戰可能衝擊需求而持續走弱，不過小麥則是因俄羅斯黑海地區及歐盟產量預期減少下，連續第二天反彈走高。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

