齊家網請黃曉明代言背後：資產負債率連續3年超100%

黃曉明代言的裝修公司上市了！第一天就碰到了最尷尬的事…

這幾年，互聯網家裝平台迅速發展，為消費者帶來了更好的服務體驗。在數目眾多的家裝平台中，大家最熟悉的可能就是齊家網了。

事實上，齊家網一直以國內最大的互聯網家裝平台自居，在2015更是邀請了黃教主（黃曉明）代言，名氣也是更進一步。

在諸多「光環」加成之下，最近以齊家網為業務主體的齊屹科技(01739-HK)成功在港股上市。但是「光環」的效果貌似沒有體現在股價上，齊屹科技在上市第一天就遭遇破發，在網站一片喜慶大紅色通告的背後，「綠油油」的股價很不好看．．．．．．

互聯網公司的虧損較常見

7月12日，被稱為「互聯網家裝第一股」的齊屹科技在港股上市了。不過在上市首日，齊屹科技的股價就跌破發行價，全天下跌了6.39%。

每日經濟新聞記者注意到，2015~2017年齊家網營收分別為1.41億元、3.01億元、4.79億元，但凈利潤連續三年均是虧損。招股書顯示，虧損主要是由於擴展平台業務及自營室內設計及建築業務。另外，齊家網相關負責人對記者表示：「虧損本身和財務統計也有關系。」

公開資料顯示，齊屹科技運營的齊家網成立於2005年，前身是上海團購網，而後逐漸轉型為O2O互聯網家裝平台。齊家網曾於2011年申請A股上市，但最終在當年10月放棄該上市計劃，最終選擇在港股IPO。

記者注意到，根據弗若斯特沙利文咨詢有限公司的報告，齊家網作為中國最大的網上室內設計及建築平台，2017年公司擁有國內25.7%的市場份額。根據公司的招股書，2015~2017年齊家網營收分別為1.41億元、3.01億元、4.79億元，覆合年增長率為84.1%；持續經營業務毛利8770萬元、1.25億及2.40億元，覆合年增長率為65.4%。

不過由於優先股及可換股負債的公允價值虧損分別為783.6萬元、1.13億元、7.43億元，同期續經營業務產生的經調整虧損分別為1.63億元、1.52億元及8930萬元。截至2017年底，公司累計虧損高達16.27億元。

公司認為，前三年虧損的原因主要是擴展平台業務及自營室內設計及建築業務（主要包括廣告及推廣開支、已售存貨成本及雇員福利開支）所產生的重大成本及開支。

對此，齊家網相關負責人對每日經濟新聞記者表示：「虧損本身和財務統計也有關系，包括連續三年虧損16個億，是國際財務統計口徑的問題，調整之後其實虧損一直是在收窄的，今年是盈利的趨勢，現在是一個向好的趨勢。」

張毅則表示：「虧損是可以理解的，首先網絡家裝市場規模還是足夠大，前景很好。對各家而言，就是想辦法搶到市場份額，在市場份額的爭奪過程中產生虧損，所以虧損在這種類型的互聯網公司裏面是比較常見的。」

值得注意的是，齊屹科技董事長兼首席執行官鄧華金在7月12日表示：「公司今年前四個月已經實現了盈利。」齊家網之所以在港股成功上市，第三方數據咨詢公司艾媒咨詢CEO張毅認為，主要基於公司「對市場的理解、布局以及資本的運作」。

網絡平台營收占比波動大

記者注意到，齊家網的網上平台收入占比在近年出現波動，其中2015~2017年，網上平台的營收分別為9181.2萬元、9964萬元、1.90億元，近三年的比重分別為64.9%、33.2%以及39.5%，近兩年來公司網絡平台營收呈上升趨勢。

與之相對應的，自營室內設計和建築業務近兩年占營收比重均超過了50%。對此，齊家網相關負責人對記者表示：「其實和我們業務模式裏面的盈利模式有關，自營業務很多都涉及到別墅，價格相對高，所以看起來營收占比很高，流量主要是在平台。」

該負責人進一步表示：「我們是行業的流量入口，公司作為一個產業鏈的平台，希望給裝修公司帶來較大的流量、帶來好的會員，更多還處在扶持培養的階段。」

對於網絡平台營收比例的變化趨勢，該負責人認為：「用戶的收入水平在提升，包括一些具體的差異化需求都在提升，平台業務作為我們的重點，今年1~4月份同比增長120%，增速非常快，未來平台業務不排除會有上升的可能。」

「平台是重點，公司作為一家互聯網公司對線下的滲透是非常深的。」上述負責人說，公司除了自有平台，也有自營業務，此前也針對產業鏈布局收購了不少公司，對產業鏈的滲透較深。

在張毅來看，實際上互聯網家裝公司的「業務模式都差不多」，有一定的同質化。他認為，齊家網之所以脫穎而出，更為重要的是因為它「對市場的理解、布局以及對資本的運作」。

資產負債率連續3年超100%

齊屹科技表示，公司全球發售股份數目約為2.42億股，最終發售價為每股4.85港元，募集資金11.74億港元。

對於未來的資金使用情況，齊屹科技表示擬將全球發售所得款項凈額通過如下途徑使用，約60%用於開發網上平台；約15%用於技術基礎設施及系統的投資；約10%用於開發自營室內設計及建築業務；約10%用於其他戰略投資及收購；約5%用於一般營運資金。

值得注意的是，公司經營現金凈流量已經連續三年為負，2015年~2017年，齊屹科技同期公司經營活動所產生的現金流量凈額分別為-9560.2萬元、-1.01億元、-1.19億元。

除此之外，2015年~2017年，齊屹科技的總負債分別為17.16億元、20.74億元和27.12億元，資產負債率分別是117.81%、151.08%和222%。

對於資金鏈是否承壓，齊屹科技上述相關負責人表示：「資金鏈沒有問題，因為我們本身資金量很充足，我們是很有信心的。」

實際上，此前鄧華金在接受采訪時表示：「家裝O2O作為一個重型產業鏈的行業，燒錢極其重要，而齊屹科技也正是在經歷『戰略性虧損』。」

每經記者 郭榮村 實習記者 劉晨光

每經編輯 胥帥 孫志成

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