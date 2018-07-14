【盈警】瑞斯康(01679-HK)料半年盈轉虧

瑞斯康(01679-HK)公布，預料截至2018年6月30日止中期業績將錄得虧損，去年同期盈利149.1萬元人民幣。

該公司指出，集團截至2018年6月30日止六個月的毛利較2017年同期下跌(特別是自動抄表業務分部)主要由於截至2018年6月30日止六個月根據國家電網集中競標向客戶銷售電力線載波通信產品的營業額(整體毛利率相對較高)較2017年同期顯著下跌。有關營業額下跌乃由於國家電網首輪商業配置下的智能電表滲透率正接近飽和，以及預期寬帶電力線載波通信的新行業標準於2017年正式採納，自2017年起國家電網以集中競標進行的智能電表招標次數及競標量暫時放緩，以致出現行業週期性變動。

另外，至2018年6月30日止六個月透過直銷以及國家電網及南方電網地方競標向客戶銷售電力線載波通信產品的營業額(整體毛利率因行業週期性變動期間市場及價格競爭激烈而相對較低)較2017年同期顯著增加，然而有關增加只部分抵銷第(i)(a)項所述由於營業額下跌所導致的毛利顯著跌幅。

基於結合以上兩項因素，儘管自動抄表業務分部應佔整體營業額增加，惟該分部所賺取毛利仍有所減少。

2017年6月30日止六個月錄得所得稅抵免，主要由於截至2017年6月30日止六個月本公司中國附屬公司可分配溢利的適用預扣稅率由10%變更為5%。由於截至2018年6月30日止期間本集團仍符合資格按稅率5%繳納相關預扣稅，故截至2018年6月30日止六個月未有再次錄得有關稅項抵免。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)