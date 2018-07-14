騰訊(00700-HK)ADR揚 內銀與內險股偏軟

道指重越25000大關，納指再破頂。港股ADR指數收報28608點，升83點。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報382.38元，較港收市升1.38元；匯豐控股(00005-HK)收報74.47元，較港收市升1.17元；港交所(00388-HK)ADR收報234.28元，較港收市升0.08元。
內銀與內險股偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.93元，較港收市跌0.02元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.59元，較港收市跌0.02元；中人壽(02628-HK)ADR收報19.84元，較港收市跌0.02元。
國際油價上升。中海油(00883-HK)ADR收報13元，較港收市升0.12元；中石油(00857-HK)ADR收報5.78元，較港收市升0.03元；中石化(00386-HK)收報7.08元，較港收市升0.03元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報69.22元，較港收市升0.22元：聯通(00762-HK)ADR收報9.49元，較港收市升0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.57元，較港收市升0.01元。
更多精彩內容
請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)
財華香港網 (http://www.finet.hk)或
現代電視 (http://www.fintv.com)