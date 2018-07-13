全球頭號房地產投資公司進軍中國 6個月内將推產品

又有一家外資私募搶灘中國市場!不過這一次，洋私募不是來炒A股的，而是準備進軍房地產投資領域。

繼世界頭號對衝基金橋水進軍中國之後，全球最大的商業房地產服務和投資公司也來了!

7月12日，中國證券投資基金業協會一口氣公佈了92家成功登記的私募基金管理人，這92家私募機構全部屬於私募股權、創業投資基金管理人類别，其中，就有外商獨資企業(WOFE)世邦魏理仕股權投資管理(上海)有限公司的身影。

值得註意的是，世邦魏理仕的來頭可不小。資料顯示，世邦魏理仕集團是全球最大的商業房地產服務和投資公司，總部位於美國洛杉矶，目前員工人數超過8萬人。世邦魏理仕在年初的報告中指出，隨著亞太區房地產投資吸引力回升，區域市場募資環境持續改善，預計到2020年，房地產私募基金將在亞太區房地產市場完成約530億美元規模的資本配置。中國有望吸收其中的140億美元從而成為最大的投資目的地。

基金業協會公示的信息顯示，世邦魏理仕股權投資於2017年12月1日成立，2018年7月12日登記成功，辦公地址位於上海市浦東新區。註冊資本1億元人民幣，實繳2537.24萬元。公司現有5名員工，尚未備案私募基金產品。

值得一提的是，按照規定，私募管理人登記主要分為三類，即私募證券投資基金管理人;私募股權、創業投資基金管理人;其他私募投資基金管理人。有别於之前市場較為熟悉的貝萊德、橋水基金等外資私募機構，世邦魏理仕所登記的私募類别併非“私募證券投資基金管理人”，而是“私募股權、創業投資基金管理人”。這也使得世邦魏理仕成為了外資私募開放以來，第6家在基金業協會登記的股權類外資私募機構。

世邦魏理仕是何來頭?

世邦魏理仕的來頭可不小。

官方網站的資料顯示，世邦魏理仕集團是全球最大的商業房地產服務和投資公司，總部位於美國洛杉矶，目前員工人數超過8萬人(不包括附屬辦事處)。2008年以來，世邦魏理仕集團每年都入選《財富》世界500強，2018年的排名為207位。

世邦魏理仕的歷史頗為悠久。它是由兩家公司合併而來，一家是1906年成立的公司前身Tucker, Lynch & Coldwell，之後，該集團中剝離出了CB公司;另一家則是1773年成立的Richard Ellis International Limited。1998年，後者被前者收購，合併而成CBRE，這也就是世邦魏理仕的英文名由來。

經過多年的發展，世邦魏理仕已經發展成為國際房地產五大行之一，2017年度集團收入規模達到142億美元。

目前，世邦魏理仕在紐約交易所掛牌上市，證券代碼為CBRE，截至美國當地時間7月12日的收盤價為48.62美元。要知道，2008年金融危機之後，世邦魏理仕的股價最低曾跌到2.34美元，這意味著，在過去不到10年的時間里，該公司的股價上漲了整整20倍。

世邦魏理仕早在1988年就已經進入中國市場，不過最初是提供地產顧問服務。2015年，世邦魏理仕全球投資公司獲得上海金融辦批準的第二批QDLP(合格境内有限合夥人)資格，額度為1億美元。

隨著如今世邦魏理仕獲得了基金業協會發出的私募管理人牌照，這家外資巨頭也將在中國私募投資領域開拓新的業務。根據現行規定，私募基金公司在登記通過之後，必須在6個月内發行產品，否則將被註銷登記。也就是說，世邦魏理仕將在未來6個月内推出股權類產品。

投資方向：或聚焦大宗物業交易

今年年初，世邦魏理仕曾發佈了一份題為《房地產私募基金：掀起新一輪亞太資本配置浪潮》的研究報告，搶先一步暗示其對於房地產私募投資的信心。

報告數據顯示，在2014年至2017年第三季度期間，以亞太市場為目標的封閉式房地產基金完成募資總額420億美元，形成約合1160億美元的購買力。其中，有約54%的資金已經完成投資配置，規模約630億美元，其中三分之四流入了澳大利亞、日本和中國。考慮到封閉式房地產私募基金的投資期通常為3到4年，其餘530億美元需要於未來三年内完成部署。這也意味著基金經理們將會加快投資規劃步伐，亞太區房地產投資市場有望在2018年迎來顯著增長。

世邦魏理仕大中華區投資及資本市場部董事總經理李淩表示，2018年中國大宗物業交易市場仍將保持活躍。從城市看，租賃市場基本面向好的一線城市次中心和新興區域將繼續成為交易熱點。同時，成都、杭州、南京、武漢等高潛力二線城市核心區域物業的關註度將進一步提升。物業類型上寫字樓仍將是大部分投資者的首選，購物中心、倉儲物流這些對運營能力要求更高的物業類型也將繼續受到青睐。

已有6家外資係股權類私募機構落地

2017年1月4日，富達利泰投資管理成為首家獲批登記的外資私募基金管理人。此後，又有多家外資機構搶灘進入中國私募市場。

基金業協會網站顯示，去年至今，已有富達、瑞銀資管、富敦、英仕曼、惠理、景順縱橫、路博邁、安本、貝萊德、施羅德、安中、元勝、橋水13家外資機構先後在基金業協會登記成為私募證券投資基金管理人。

在這些外資私募中，大多數已發行併備案產品。最新備案的一隻外資私募產品是“貝萊德中國A股機遇私募基金1期”，由貝萊德在中國設立的外商獨資企業“貝萊德投資管理(上海)有限公司”成立。

相比之下，外資係的私募股權、創業投資基金管理人數量要少一些，據券商中國記者統計，2017年以來，已有六家WOFE企業登記為股權類私募機構，包括2017年登記的工銀亞投股權投資管理(深圳)有限公司、深圳市匯創股權投資基金管理有限公司、集富亞洲(上海)股權投資管理有限公司，以及2018年登記的永隆股權投資管理(深圳)有限公司、惠理股權投資管理(深圳)有限公司，和剛剛成功登記的世邦魏理仕。

此外，英仕曼、惠理、貝萊德、路博邁這4家外資機構還相繼獲批其他私募投資基金管理人資格。

來源： 券商中國

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