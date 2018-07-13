國務院會議決定新設一批跨境電子商務綜合試驗區

國務院總理李克強7月13日主持召開國務院常務會議，部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作，使積極財政政策發揮更大效用;決定新設一批跨境電子商務綜合試驗區，持續推進對外開放、促進外貿轉型升級。

會議指出，落實習近平總書記在中央審計委員會第一次會議上的重要講話精神，通過審計監督併整改查出的問題，及時堵上製度和管理漏洞，懲處違法違規、激勵擔當作為，有利於提高財政資金使用績效、更好發揮積極財政政策效用、鞏固和擴大經濟穩中向好勢頭。

會議要求，要抓緊整改2017年度中央預算執行和其他財政收支審計查出的問題，一是相關部門、單位和地方政府一把手要切實擔起第一責任，對查出的問題製定台賬、明確整改時間表，對屢改屢犯的問題要集中攻關、確保銷賬。整改結果於10月底前報告國務院，併在向全國人大常委會報告後向社會公開。

二是加快財政資金支出進度，著力解決存量資金閑置、預算資金下達慢、預算績效評價不到位和財政資金擠佔挪用等問題，使公帑花出更大效益。

三是進一步優化財政支出結構，提高財政資金地方統籌比例。健全預算約束、轉移支付、國資監管等製度。會議強調，要加大對審計查出問題整改工作的督促檢查，既要懲處亂作為，又要問責不作為，更要激勵開拓實幹，以更有效的整改成果促進經濟持續穩定發展和民生不斷改善。

會議指出，加快跨境電商等新業態成長，是堅定不移擴大開放、增加進出口、更好滿足群眾消費升級和國内發展需要的重要舉措。2015年以來國務院批準設立的杭州等13個跨境電商綜合試驗區取得積極成效，跨境電商成交額連續兩年增長1倍以上，成為外貿新增長點，在通關、物流便利化等方面形成了一係列經驗做法向全國推廣，帶動了創業創新和產業升級。

會議決定，推動跨境電商在更大範圍發展，擇優選擇電商基礎條件好、進出口發展潛力大的地方，併向中西部和東北地區傾斜，在北京、呼和浩特、沈陽、長春、哈爾濱、南京、南昌、武漢、長沙、南寧、海口、貴陽、昆明、西安、蘭州、廈門、唐山、無錫、威海、珠海、東莞、義烏等22個城市新設一批跨境電商綜合試驗區

。會議要求，有關部門和城市政府要深化外貿領域“放管服”改革，以跨境電商為突破口，在物流、倉儲、通關等方面進一步簡化流程、精簡審批，完善通關一體化、信息共享等配套政策，推進包容審慎有效的監管創新，推動國際貿易自由化、便利化和業態創新。增加國外有競爭力的產品進口，鼓勵企業加快建設“海外倉”和全球營銷網絡，打造跨境電商知名品牌，積極開拓多元化市場，促進外貿穩定發展，提高國際競爭力。

會議還研究了其他事項。

來源：證券時報APP

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