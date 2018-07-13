財政部：上半年證券交易印花稅同比增長6.3%

財政部國庫司負責人婁洪13日在財政部舉行的發佈會上表示，今年上半年，全國財政收支運行情況良好。財政收入保持平穩較快增長，財政支出保持較高強度，支出進度總體加快，對重點領域和關鍵環節的支持力度進一步加大，有力促進了經濟社會平穩健康發展。

具體來看，6月份，全國一般公共預算收入17680億元，同比增長3.5%。其中，中央一般公共預算收入8011億元，同比增長5.8%;地方一般公共預算本級收入9669億元，同比增長1.6%。全國一般公共預算收入中的稅收收入14818億元，同比增長8%;非稅收入2862億元，同比下降14.9%。

1-6月累計，全國一般公共預算收入104331億元，同比增長10.6%。其中，中央一般公共預算收入49890億元，同比增長13.7%;地方一般公共預算本級收入54441億元，同比增長8%。全國一般公共預算收入中的稅收收入91629億元，同比增長14.4%;非稅收入12702億元，同比下降10.8%。

值得註意的是，1-6月，印花稅1299億元，同比增長8.5%。其中，證券交易印花稅657億元，同比增長6.3%。

此外，6月份，全國一般公共預算支出28897億元，同比增長7%。其中，中央一般公共預算本級支出3426億元，同比增長13.1%;地方一般公共預算支出25471億元，同比增長6.2%。

1-6月累計，全國一般公共預算支出111592億元，同比增長7.8%，為年初預算的53.2%，比去年同期進度加快0.1個百分點。其中，中央一般公共預算本級支出15371億元，同比增長8.3%;地方一般公共預算支出96221億元，同比增長7.8%。

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