財政部：6月財政收入增幅放緩主要受政策性因素影響

財政部國庫司負責人婁洪13日在財政部舉行的發佈會上表示，在上半年財政收入總體較快增長的同時，6月份當月財政收入增幅放緩，主要是受政策性因素影響。比如，6月份國内增值稅由1-5月兩位數增長回落至5.3%，主要是受5月1日起製造業、交通運輸等行業及農產品等貨物增值稅稅率下調政策效應顯現，以及前期部分增值稅受票企業為增加抵扣集中開票因素的疊加影響;再如，6月份進口環節稅收、車輛購置稅、國内消費稅由1-5月兩位數增長轉為同比下降，主要是受7月1日起汽車整車和零部件及部分日用消費品進口關稅稅率大幅下降政策預期影響，相關產品的進口和消費有所延後。另外，相關稅收增速回落，也與今年6月份同比少2個工作日有關。

婁洪表示，綜合來看，上半年全國財政收入保持平穩較快增長，主要是經濟運行穩中向好為財政增收提供了基本面支撐，工業品價格處於較高水平為財政增收發揮了助推作用，新動能、新產業的發展等為財政增收拓寬了稅源基礎。下半年，隨著供給側結構性改革深入推進，“放管服”等一係列舉措持續發力，經濟發展質量、效率、動力穩步提升，將繼續為財政收入增長提供有力支撐。同時，也存在一些影響後期收入增長的因素，如國際貿易環境不穩定性不確定性有所增加，年初政府工作報告明確的減稅降費政策更多在下半年體現等。預計下半年財政收入增速將有所放緩。但總的看，財政收入運行將繼續保持平穩，全年收入的預期目標能夠實現。

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