財政部：2018年上半年財政收支運行良好

新華社7月13日消息，財政部13日發佈消息稱，今年上半年，全國財政收支運行情況良好。財政收入保持平穩較快增長，財政支出保持較高強度，支出進度總體加快，對重點領域和關鍵環節的支持力度進一步加大，有力促進了經濟社會平穩健康發展。

財政部國庫司負責人婁洪在當日召開的財政部新聞發佈會上說，1至6月累計，全國一般公共預算收入104331億元，同比增長10.6%。其中，中央一般公共預算收入49890億元，同比增長13.7%;地方一般公共預算本級收入54441億元，同比增長8%。全國一般公共預算收入中的稅收收入91629億元，同比增長14.4%;非稅收入12702億元，同比下降10.8%。

從主要收入項目來看，國内增值稅33600億元，同比增長16.6%。國内消費稅6869億元，同比增長17.4%。企業所得稅23928億元，同比增長12.8%。個人所得稅8127億元，同比增長20.3%。進口貨物增值稅、消費稅8520億元，同比增長10.6%;關稅1454億元，同比下降0.3%。出口退稅7661億元，同比增長7.3%，體現為減收。今年新開徵的環境保護稅46億元。

土地和房地產相關稅收中，契稅2974億元，同比增長16%;土地增值稅3231億元,同比增長10.7%;房產稅1484億元，同比增長6.9%;城鎮土地使用稅1309億元，同比下降0.2%;耕地佔用稅801億元，同比下降31.7%。

1至6月累計，全國一般公共預算支出111592億元，同比增長7.8%，為年初預算的53.2%，比去年同期進度加快0.1個百分點。其中，中央一般公共預算本級支出15371億元，同比增長8.3%;地方一般公共預算支出96221億元，同比增長7.8%。

從主要支出項目來看，教育支出16400億元，增長6.9%。科學技術支出3644億元，增長25.4%。文化體育與傳媒支出1346億元，增長5.8%。社會保障和就業支出16482億元，增長11.3%。醫療衛生與計劃生育支出9472億元，增長9.8%。節能環保支出2627億元，增長16.3%。城鄉社區支出12542億元，增長5.5%。

此外，當日還公佈了全國政府性基金預算收支情況。1至6月累計，全國政府性基金預算收入31237億元，同比增長36%。全國政府性基金預算支出28130億元，同比增長37.3%。

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