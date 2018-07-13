南方航空(01055-HK)6月客運運力投入同比上升12.86%

南方航空(01055-HK)公佈，2018年6月，集團客運運力投入(按可利用客公里計)同比上升12.86%，其中國内、地區、國際分别同比上升12.08%、15.28%、14.52%；旅客週轉量(按收入客公里計)同比上升12.51%，其中國内、地區、國際分别同比上升11.59%、12.06%、14.67%；客座率為82.43%，同比下降0.26個百分點，其中國内和地區同比下降0.36和2.15個百分點，國際同比上升0.10個百分點。

2018年6月21日起，集團新增烏魯木齊-拉合爾-烏魯木齊航線(每週兩班)；2018年6月26日起，集團新增西寧-北京-西寧、重慶-西寧-重慶等航線(每週七班)；2018年6月27日起，集團新增泉州-金邊-泉州航線(每週四班)；2018年6月28日起，集團新增廈門-桂林-廈門航線(每週七班)，新增渖陽-伊爾庫茨克-渖陽航線(每週三班)。

貨運方面，2018年6月貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)同比上升7.19%；貨郵週轉量(按收入噸公里-貨郵運計)同比上升3.05%；貨郵載運率為55.32%，同比下降2.22個百分點。

2018年6月，集團引進飛機13架，包括4架A321，6架B737-800，1架B737-8，2架B787-9；退租1架B737-800。截至2018年6月底，集團合計運營786架飛機。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)