中證監：中介機構涉案影響重大 非同類業務也將不予受理

中國證監會新聞發言人高莉13日表示，證券公司、證券服務機構及其從業人員涉嫌違法違規被立案調查，或者被司法機關偵查尚未結案的，即使涉案行為與其為申請人提供服務的行為不屬於同類業務，但對市場有重大影響的，證監會也將依法不予受理，或中止審查其出具的行政許可的申請文件。

近期證監會發佈了關於修改證監會行政許可實施程序規定的決定，自4月23日施行，主要修訂内容是，證券公司、證券服務機構及有關人員因涉嫌違法違規被中國證監會及其派出機構立案調查，或者被司法機關偵查，尚未結案，且涉案行為與其為申請人提供服務的行為屬於同類業務的，證監會將不予受理或者中止審查相關材料。

她還表示，證券公司、證券服務機構及其從業人員涉嫌違法違規被立案調查，或者被司法機關偵查尚未結案的，即使涉案行為與其為申請人提供服務的行為不屬於同類業務，但對市場有重大影響的，證監會也將依法不予受理，或中止審查其出具的行政許可的申請文件。

文章來源：中國證券網

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)