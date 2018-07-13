中國動向(03818-HK)上半年線下平台累計同店銷售按年錄得中低單位數增長

中國動向(03818-HK)公佈，以去年同季度伊始已投入運營的Kappa品牌店鋪(不含Kappa童裝業務及日本業務)計算，於2018年第二季度，整個線下平台之同店銷售按年錄得中低單位數下降；於2018年上半年，整個線下平台累計同店銷售按年錄得中低單位數增長。

於2018年第二季度，該集團Kappa品牌店鋪(不含Kappa童裝業務及日本業務)於整個線下平台零售流水較去年同期持平；於2018年上半年，整個線下平台累計零售流水按年錄得中低單位數增長。

2018年上半年，在期貨訂單同比下降20%至25%的情況下，公司依然達成了同店銷售及零售流水增長的目標。截至2018年6月30日止，該公司庫存金額(以吊牌金額計算)較2017年末錄得低雙位數下降。此外，2018年上半年新開發區域型極具銷售實力零售商若幹，為下半年新開更多高店效店鋪增添動力。另外，於2018年上半年整改45家店鋪的店效提升效果亦十分顯著。

公告指，該公司亦會積極關閉及整改低店效店鋪，確保全年單店店效持續走高。公司稱，Kappa品牌最困難的時期已過去。

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