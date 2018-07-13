「科納-KY」訂於2018.09.01下市

CoAdna Holdings, Inc.（科納光通股份有限公司，公司代號：4984）停止其股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）及其原上市有價證券停止買賣暨終止上市日期。

一、CoAdna Holdings, Inc.（科納光通股份有限公司，以下簡稱科納公司）因與 II-VI INCORPORATED 公司 100% 持有之子公司 TRINITY MERGER SUB 公司進行股份轉換，於股份轉換完成後將成為 II-VI INCORPORATED 公司 100% 持有之子公司，已訂定股份轉換基準日為 107 年 9 月 1 日，核有本公司營業細則第 53 條之 17 終止上市之情事，業報請主管機關備查其有價證券停止買賣暨終止上市。

二、終止上市日期：民國 107 年 9 月 1 日。

三、停止買賣開始日期：民國 107 年 8 月 24 日。

四、最後交易日期：民國 107 年 8 月 23 日。

五、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國 107 年 8 月 28 日至 9 月 1 日。

六、終止上市證券代號、簡稱及辦理股務機構：

(一) 代號：4984。

(二) 簡稱：科納 - KY。

(三) 辦理股務機構：

１、公司名稱：中國信託商業銀行代理部。

２、地址：臺北市重慶南路一段 83 號 5 樓。

３、電話：（02）2181-1911。

七、其他：

(一) 換股比例：每一普通股股份之現金合併對價為 1.7969 美元。

(二) 股份轉換基準日：民國 107 年 9 月 1 日。