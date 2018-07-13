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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月12日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                 過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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國泰臺灣加權正2 元大台灣50正2   富邦科技          亞德客-KY         昶和     大飲     新日光
元大美債7-10正2 群益臺灣加權反1 元大台商50        世紀鋼            大統染   福壽
元大美債7-10反1 正道            富邦摩台          麗正              海悅     興泰
宏洲            同開            富邦發達          中環              銘旺科   宏亞
嘉裕                            富邦金融          光罩              卓越     達新
東華                            元大MSCI台灣      光磊              統領     恆大
大東                            永豐臺灣加權      茂矽                       怡華
立益                            富邦日本          錸德                       昶和
佳和                            國泰日經225       矽統                       大統染
昶和                            元大歐洲50        智寶                       永記
三洋紡                          元大日經225       威盛                       日勝化
本盟                            元大美債20正2     環科                       展宇
瑞利                            國泰20年美債反1   隴華                       士紙
樂士                            元大美債7-10正2   奇力新                     東明-KY
正峰新                          元大美債7-10反1   大毅                       光罩
億泰                            元大S&P日圓反1    一詮                       茂矽
毛寶                            富邦歐洲          吉祥全                     智寶
燁興                            FH彭博高收益債    華新科                     鼎元
中鴻                            FH彭博新興債      嘉晶                       銘旺科
聚亨                            FH富時不動產      星通                       奇力新
千興                            元大台灣高息低波  揚明光                     大毅
威致                            群益道瓊美國地產  佳凌                       玉晶光
華豐                            富邦臺灣優質高息  鈞寶                       佳凌
首利                            FH富時高息低波    達方                       傳奇
麗正                            國泰RMB短期報酬   富鼎                       迎廣
東訊                            新光內需收益      杜康-DR                    關貿
華泰                            信大              陽光能源-DR                亞弘電
錸德                            東泥              新利虹                     富鼎
倫飛                            福壽                                         華友聯
威盛                            台榮                                         潤弘
國碩                            大統益                                       遠雄來
銘旺科                          國喬                                         夏都
統懋                            聯成                                         欣欣
翔耀                            達新                                         統領
太空梭                          東陽                                         客思達-KY
麗臺                            恆大                                         同方友友-DR
華映                            炎洲                                         友佳-DR
吉祥全                          遠東新                                       一零四
憶聲                            宏洲                                         欣天然
科風                            東和                                         新海
和鑫                            嘉裕                                         欣高
力特                            東華                                         全國
喬鼎                            福懋                                         茂順
正達                            大東                                         jpp-KY
晟鈦                            立益                                         台數科
同泰                            佳和                                         波力-KY
新世紀                          昶和                                         泰昇-KY
誠創                            三洋紡                                       政伸
嘉威                            本盟                                         吉源-KY
力銘                            瑞利                                         鼎炫-KY
亞太電                          華城
達能                            耿鼎
科納-KY                         樂士
清惠                            正峰新
慧友                            為升
勁永                            氣立
捷泰                            強信-KY
互億                            億泰
天瀚                            合機
迅杰                            三晃
華上                            中碳
光麗-KY                         台硝
元晶                            中華化
華冠                            毛寶
裕豐                            喬山
寶徠                            上緯投控
皇普                            中釉
日勝生                          華紙
台船                            勤美
六福                            燁興
台南-KY                         中鋼構
康師傅-DR                       中鴻
聖馬丁-DR                       聚亨
神州-DR                         千興
耀傑-DR                         威致
同方友友-DR                     盛餘
晨訊科-DR                       新光鋼
友佳-DR                         允強
陽光能源-DR                     台橡
精熙-DR                         華豐
中福                            裕隆
雷虎                            中華
中視                            和泰車
秋雨                            宏旭-KY
慶豐富                          首利
新利虹                          信錦
國光生                          英瑞-KY
                                麗正
                                東訊
                                華泰
                                錸德
                                倫飛
                                群光
                                威盛
                                國碩
                                鼎元
                                銘旺科
                                統懋
                                翔耀
                                太空梭
                                晶電
                                京元電子
                                麗臺
                                華映
                                吉祥全
                                全漢
                                信邦
                                憶聲
                                偉訓
                                科風
                                健鼎
                                和鑫
                                力特
                                蔚華科
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                新世紀
                                台端
                                晶睿
                                誠創
                                聯穎
                                嘉威
                                力銘
                                碩天
                                達邁
                                新至陞
                                亞太電
                                達能
                                正文
                                茂林-KY
                                科納-KY
                                清惠
                                瀚宇博
                                松翰
                                慧友
                                達運
                                上福
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                豐藝
                                飛捷
                                精誠
                                天瀚
                                超眾
                                迅杰
                                華上
                                光麗-KY
                                元晶
                                訊芯-KY
                                捷敏-KY
                                矽創
                                華冠
                                菱光
                                裕豐
                                寶徠
                                潤隆
                                冠德
                                皇普
                                根基
                                日勝生
                                總太
                                台船
                                萬海
                                山隆
                                六福
                                雄獅
                                旺旺保
                                安泰銀
                                遠百
                                特力
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                豐泰
                                康那香
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
                                茂順
                                新利虹
                                國光生
                                福貞-KY
                                政伸
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