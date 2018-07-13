【盈喜】TCL電子(01070-HK)料中期盈利大增

TCL電子(01070-HK)公布，預期截至2018年6月30日止中期盈利將按年大幅增加，去年同期盈利為1.51億元。該公司指出，盈利增加主要是期內LCD電視機銷售量及銷售額均大幅增長、產品結構持續改善、整體毛利率穩定提升。此外，期內費用率持續明顯下降，以及完成會籍權益等資產轉讓後，錄得的一次性收益所致。

上述預期綜合盈利大幅顯著增加之主要原因為：(i)2018年上半年LCD電視機銷售量及銷售額均大幅增長，銷售量再次突破近五年最大增幅。中國市場和海外市場持續穩定增長，其中海外市場表現尤其亮眼，北美市場保持穩定增長，新興市場保持快速上升勢頭，歐洲市場同比增幅顯著；(ii)該集團產品力繼續大幅提升，產品結構持續改善；(iii) 受益於上半年屏價持續回落，整體毛利率穩定提升，中國市場和海外市場自有品牌毛利率顯著上升；(iv) 該集團持續降本增效，規模效應優勢凸顯，整體費用率持續明顯下降；及(v)該集團在2018年6月28日完成會籍權益等資產轉讓後錄得的一次性收益。

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